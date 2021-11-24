В Бердске новые депутаты назначили свидание своим избирателям: Когда и где можно попросить избранника подписаться против мусорной свалки

Депутаты Бердска уже два месяца работают в новом составе после выборов 19 сентября. На 23 ноября они уже провели три сессии, распределились по депутатским комитетам, предварительно утвердив их число и функционал, избрали председателя горсовета (Владимир Голубев) и его зама (Семен Лапицкий). Кроме того, они расселись по фракциям - «Единая Россия» с одной стороны, с другой - КПРФ и вновь созданное депутатское объединение «В интересах Бердска», куда вошли независимые избранники. А так же определились со встречами с избирателями.
Бердчане обращаются в "Курьер.Среда" с просьбой опубликовать график приема депутатов после того, как появилось обращение в правительство Новосибирской области с просьбой вычеркнуть земельный участок под мусорную свалку на границе с Бердском. Его, напомним, инициировала депутат Елена Белова. По ее мнению, представитель орган бердской власти обязан обозначить свою позицию, основываясь на протестном мнении своих избирателей. Однако некоторые народные избранники отказываются подписывать обращение против полигона ТКО, заявляя, что люди их об этом не просили. Вот и хотят бердчане увидеть своих депутатов, чтобы попросить поставить подпись под обращением, чтобы региональная власть не допустила свалку у бердского кладбища.
Как стало известно "Курьер.Среда", на 23 ноября обращение, адресованное министру ЖКХ и энергетики подписали только члены фракции КПРФ и беспартийные из депутатского объединения "В интересах Бердска". Единороссы подписи не поставили. Впрочем, как сообщал "Курьер.Среда" представитель фракции "Единой России" Андрей Ковальский, во вторник они должны определиться со своей позицией относительно обращения от имени горсовета.
Встречи по собственному желаниюСогласно закону, депутаты обязаны работать на своих округах, общаться с избирателями в том числе на личных приемах. За прошедшее с выборов время каждый из них уже установил время и место встреч с народом. При этом кто-то готов общаться с избирателями каждую неделю, кто-то — раз в месяц.
- Это зависит только от желания депутата. Он должен проводить приемы, встречаться с избирателями, но количество личных приемов никак не регламентировано, - пояснили «Курьер.Среда» в аппарате бердского горсовета.
Стоит отметить, что часть депутатов вообще не указала адрес и время для общения с жителями своего избирательного округа. Но они дали телефон, по которому можно либо высказать проблему, либо договориться о встрече, если в этом есть необходимость.
Четыре раза в месяц принимают избирателей Мкртыч Овсепян, Сергей Онищенко, Дмитрий Титов, Павел Данилов, Аркадий Брагин, Андрей Бухаров и Владимир Голубев. Остальные — раз или два в месяц. По предварительной записи по телефону готовы общаться Евгения Перфилова, Светлана Уварова, Константин Болтрукевич, Владимир Захаров и Константин Гук. Время на личной прием тоже у всех разное — от 60 минут до четырех часов. В кабинете горсовета, который находится в здании бердской мэрии, ведут прием двое — спикер горсовета Владимир Голубев и Олег Яцков.
Узнайте, как встретиться с вашим депутатом
Избирательный округ №1 Овсепян Мкртыч ОвсеповичЛичный прием депутата: Каждый понедельник 16.00-18.00 ул. Новосибирская, 18.
Описание избирательного округа:
улицы: 1-я Линейная; 2-я Лесная; 2-я Линейная; Абрикосовая; Большевистская; Брусничная; Виноградная; Гайдара; Голубичная; Грибоедова; Дачная; Дзержинского; Ежевичная; Еловая; Железнодорожная; Клубничная; Клюквенная; Колхозная; Левитана; Лесная; Малиновая; Матросова; Менделеева; Молодой Гвардии; Новосибирская; П.Корчагина; Парижской Коммуны; Пирогова; Победы; Репина; Решетникова; Сосновая; Строительная; Таежная; Тимирязева; Фестивальная; Черничная; Шевченко; Энгельса; Ягодная; переулки: М.Гвардии; Матросова; Пирогова; Речкуновский; Школьный; Энгельса; Микрорайон Серебряный бор; территория Бердского пансионата ветеранов труда имени Калинина; жилые дома на территории: Речкуновской зоны отдыха, санатория Речкуновский; Речкуновской зоны отдыха МК «Сибиряк», Речного порта, санатория.
Избирательный округ № 2 Минин Иван СергеевичЛичный прием депутата: 2-й четверг каждого месяца 17.00-18.00 ул. К Маркса, 24 офис «СтройБердск» по предварительной записи по телефону 3-10-34.
Описание избирательного округа: улицы: Водобачная; Заводская; Огнеупорная; переулок: Водобачный. Микрорайон «Северный».
Избирательный округ № 3 Князев Дмитрий СергеевичЛичный прием депутата: 2-й вторник каждого месяца 15.00-17.00 ул. Линейная, 3 каб. 2.
Описание избирательного округа: улицы: 1-я Лесная; Красный Сокол; Ленина 1/А, 2, 2Б, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 3, 7; Морская, 1/1, 2, 2/А; Песчаная 3; Попова;
городок «Изумрудный».
Избирательный округ № 4 Ковальский Андрей ГеннадьевичЛичный прием депутата: 1-й понедельник месяца 16.00-18.00 ул. Линейная, 5/17 (2-41-86, 2-46-43).
Описание избирательного округа: Улицы: 2-я Морская; Комсомольская, 2в, 2г; Ленина, 2а, 2б, 6/10, 6/11, 6/13, 6/14, 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 11, 13а, 13в, 15б, 15в, четная сторона с N 2 по N 10; Линейная; Морская; Песчаная (кроме 3); Попова, 1, 35б, 37; Тихая; Ясная Поляна; переулок Морской; жилые дома на территории санатория "Бердский"; микрорайон Зеленый остров; база отдыха "Бердская".
Избирательный округ № 5 Онищенко Сергей АлександровичЛичный прием депутата: Каждый четверг 17.00-19.00 ул. Первомайская, 11 (ТОС «Центральный») по предварительной записи по т. 8-913-929-88-98.
Описание избирательного округа: улицы: Комсомольская 2, 2/А, 2/Б, 3, 4, 4/А, 4/Б, 4/В, 5/А, 6, 6А, 8, 8/А, 10, 10/А, 12, 12/А, 13, 14, 14/А, 16/А, 24, 28А; К.Маркса 21; Лелюха 13, 26; Ленина нечетная сторона с № 15 по № 27, четная сторона с № 28 по № 34/2; Первомайская 3, 7/А, 11, 11А, 19, четная сторона с № 14 по № 22.
Избирательный округ № 6 Невеличко Елена ВладимировнаЛичный прием депутата: 1-й понедельник каждого месяца с 15.00 до18.00 ул. Ленина, 33 кв. 3.
Описание избирательного округа: улицы: Вокзальная четная сторона с № 2 по № 24, нечетная сторона с № 3 по № 41; Зеленая; Калинина; Кленовая; Лазурная; Лелюха 3, 7, 9; Мичурина; Переездная; Поселковая; Прибрежная; Сибирская; Тополиная; переулок Калинина.
Избирательный округ № 7 Перфилова Евгения ЮрьевнаЛичный прием депутата: Каждые среда, пятница по предварительной записи по т. 8-913-909-39-98.
Описание избирательного округа: улицы: Комсомольская 17, 19, 21, 23, 26, 27, 27/А, 28, 32, 34, 36, 38, 40; Лелюха 15; Ленина 37, 41, 43, 43А; М. Горького, 2, 4, 6.
Избирательный округ № 8 Пилько Андрей ГеннадьевичЛичный прием депутата: 2-я среда каждого месяца, 16.00-17.00 Центр развития образования (ул. К. Маркса, 6).
Описание избирательного округа: улицы: К. Маркса 2А, 2Б, четная сторона с № 2 по № 24, нечетная сторона с № 1 по № 15; Кутузова четная сторона с № 6 по № 20, нечетная сторона с № 1 по № 17; Лазо; Ленина 12, 12А, 14, 16, 16А, 18; Ломоносова; Островского нечетная сторона с № 1 по № 47; Пархоменко; Суворова четная сторона с № 4 по № 26, нечетная сторона с № 1 по № 27; Фурманова; Чапаева нечетная сторона с № 5 по № 17; Щорса; Энергетическая, переулки: Пархоменко.
Избирательный округ № 9 Титов Дмитрий СергеевичЛичный прием депутата: Каждый вторник 17.00-19.00 ул. Ленина, 16 кв. 62 (горком КПРФ)
Описание избирательного округа: улицы: Больничная; Герцена 13, 15, 17; К.Маркса 25, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 41; Л. Чайкиной; Ленина 33, 35, 38, 39, 40, 40/1, 42, 44, 44/1, 46, 52, 56; Лермонтова 10, 15, 17; О. Кошевого; Островского 53/1, 55, 73, 75, 77; Первомайская 21, четная сторона с № 30 по № 46; Свердлова 1, 2, 4; Ушакова 1, 3, Фабричная.
переулки: Банковский, Больничный.
Избирательный округ № 10 Данилов Павел БорисовичЛичный прием депутата: Каждый вторник 10.00-12.00, ул. Ленина, 40/1 (депутатский центр «Единая Россия»).
Описание избирательного округа: улицы: Вокзальная 50А, 52; Герцена 3, 6, 9, 10; К.Маркса 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49А, 56; Кирова 2/110; Ленина четная сторона с № 90 по № 108, нечетная сторона с № 83 по № 87; М. Горького 1, 3, 5.
Избирательный округ № 11 Уварова Светлана ГеннадьевнаЛичный прием депутата: По предварительной записи по т. 8-913-958-53-16.
Описание избирательного округа: Барнаульская; Верхняя; Весенняя; Вишневая; Вокзальная 54; Заповедная; Земляничная; Кирова 4, 6; К. Маркса четная сторона с № 58 по № 70, нечетная сторона с № 53 по № 73; Калиновая; Кедровая; Кирова 1, 3, 5, 9, 11, 13А; Ленина 95/А, четная сторона с № 116 по № 136; Ольховая; Ореховая; Островского 79, 81, 95, 99; Панфилова; Рябиновая; Светлых Надежд; Сиреневая; Спортивная 1, 5; Степная; Тенистая; Химзаводская; Цветной проспект. территория садоводческого общества «Бердь», «Заря».
Избирательный округ № 12 Бауэр Николай НиколаевичЛичный прием депутата: 1-я среда месяца 14.00-17.00 ул. Промышленная,1А.
Описание избирательного округа: улицы: Б. Хмельницкого четная сторона с № 4 по 34/1, нечетная сторона с № 1 по 21; Бородина; Герцена четная сторона с № 20 по № 52/2, нечетная сторона с № 19 по № 51; Глинки; З. Космодемьянской; Кирова четная сторона с № 16 по № 30, нечетная сторона с № 13 по № 27 (кроме 13А); Котовского четная сторона с № 4 по № 18; Лермонтова четная сторона с № 18 по № 48, нечетная сторона с № 29 по № 55; Нахимова № 1, четная сторона с № 4 по № 16; Островского четная сторона с № 126 по № 174, нечетная сторона с № 101 по № 107, 151; Партизана Деньгина; Пушкина четная сторона с № 126 по № 166, нечетная сторона с № 125 по № 177; Спортивная 9, 11, 13, 15.
Избирательный округ № 13 Яцков Олег МихайловичЛичный прием депутата: 1-я среда месяца 16.00-17.00 ул. Горького, 9 (Совет депутатов каб. 34).
Описание избирательного округа: Авиаторов; Аэродромная; Б.Хмельницкого 40, 42, 44, нечетная сторона с № 23 по № 43/1; Гастелло; Геодезическая; Герцена четная сторона с № 54 по № 112/1, нечетная сторона с № 53 по № 121; Жуковского; Котовского четная сторона с № 20 по 48, нечетная сторона с № 25 по № 59; Красина; Лермонтова четная сторона с № 50 по № 92, нечетная сторона с № 61 по № 97; Маяковского четная сторона с № 142 по № 236, нечетная сторона с № 139 по № 235; Мусоргского; Нахимова четная сторона с № 22 по № 52, нечетная сторона с № 15 по № 45; Обская; Озерная; Отрадная; П.Морозова; Пионерская 22, 23, 27, 29, 32, 33; Полевая; Пушкина 176, 179; Р.Корсакова; Радищева четная сторона с № 34 по № 116, нечетная сторона с № 31 по № 117; Родниковая; Светлая; Станиславского; Терешковой; Целинная; Чайковского четная сторона с № 16 по № 98, нечетная сторона с № 27 по № 109; Черняховского; Чехова; Энтузиастов; Ю.Смирнова. микрорайон Юго-Восточный; переулки: Авиаторов; Герцена; М.Горького; Маяковского; Терешковой; территория садоводческого общества «Восток», «Восток-1», «Швейник», «Бытовик», «Кабачок».
Избирательный округ № 14 Брагин Аркадий ВладимировичЛичный прием депутата: Каждая среда 14.00-18.00, школа № 9 ул. Школьная, 5.
Описание избирательного округа: улицы: Гоголя четная сторона с № 102 по № 112, нечетная сторона с № 85 по № 93; Ермака; Луговская четная сторона с № 110 по № 118, нечетная сторона с № 113 по № 129; М.Горького четная сторона с № 8 по № 66, нечетная сторона 3/1, 5/1, 7/1, 9/1, с № 11 по № 61; Маяковского четная сторона с № 104 по № 140, нечетная сторона с № 103 по № 133; Некрасова 101, 102, 103, 104; Орджоникидзе четная сторона с № 2 по № 50, нечетная сторона с № 1 по 35; Островского четная сторона с № 110 по № 124; Пионерская четная сторона с № 8 по № 20/1, нечетная сторона с № 7 по № 19; Пугачева; Пушкина четная сторона с № 90 по № 122, нечетная сторона с № 87 по № 117; Радищева четная сторона с № 2 по № 30, нечетная сторона с № 1 по № 25; С.Разина; Свердлова четная сторона с № 12 по № 68, нечетная сторона с № 5 по № 57; Советская 54, 56, 58, 60, 62, 64, 81, 83, 85; Чайковского четная сторона с № 2 по № 14, нечетная сторона с № 1 по № 9; Школьная; Щетинкина. переулок: Макаренко. Воинские части; 312 База ремонта и поверки МОРФ; ФГКУ «1340 ЦОМТИ».
Избирательный округ № 15 Арутюнов Борис ПавловичЛичный прием депутата: 2-я среда каждого месяца 17.00-19.00, ул. Пушкина, 38.
Описание избирательного округа: улицы: 8-е Марта четная сторона с № 31 до конца улицы; Белинского с № 31 до конца улицы; Гоголя с № 31 до конца улицы; Добролюбова с № 31 до конца улицы; Луговская четная сторона с № 44 по № 100, нечетная сторона с № 41 по № 105; Маяковского четная сторона с № 32 по № 102, нечетная сторона с № 31 по № 101/2; Некрасова четная сторона с № 32 по № 96, нечетная сторона с № 31 по № 95; Островского № 57, 63; четная сторона с № 32 по № 86; Первомайская четная сторона с № 46 по № 104, нечетная сторона с № 15 по № 71; Пушкина четная сторона с № 32 по № 82, нечетная сторона с № 31 по № 85; Свободы; Седова; Советская четная сторона с № 18 по № 52, нечетная сторона с № 39 по № 79; Спартака с № 41 до конца улицы; Суворова нечетная сторона № 31, с № 39 по № 89; Урицкого 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16; Ушакова с № 4 до конца улицы; Чернышевского с № 31 до конца улицы, переулки: Краснофлотский, Свободы, Урицкого.
Избирательный округ № 16 Захаров Владимир ЮрьевичЛичный прием депутата: Предварительная запись по телефону 8-913-457-22-53.
Описание избирательного округа: улицы: 1-я Ельцовская; 2-я Ельцовская; 2-я Октябрьская; 40 лет Октября четная сторона с № 2 по № 14, нечетная сторона с № 1 по № 27/2; 8-е Марта с № 1 по № 30; Белинского с № 1 по № 30; Боровая 4/1, 4/1А, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 4/6, 4/7, 4/8, 4/9, 4/10, 4/10А, нечетная сторона с № 1 по № 43; Водосточная с № 1 по № 23; Гоголя с № 1 по № 30; Добролюбова с № 1 по № 30; Ельцовская; Красная Сибирь четная сторона с № 2 по № 48, нечетная сторона с № 1 по № 31; Красноармейская четная сторона с № 2 по № 34, нечетная сторона с № 1 по № 25; Краснофлотская четная сторона с № 2 по № 26, нечетная сторона с № 1 по № 9, с № 13 по № 25; Кутузова с № 21 по № 66; Луговская с № 1 по № 42; Маяковского с № 1 по № 30; Некрасова с № 1 по № 30; Островского четная сторона с № 2 по № 30; Партизанская с № 1 по № 25; Пушкина с № 1 по № 30; Советская нечетная сторона с № 1 по № 37; Спартака с № 1 по № 40; Суворова четная сторона с № 28 по № 70; Толбухина четная сторона с № 2 по № 28, нечетная сторона с № 1 по № 31; Трудовая с № 1 по № 70; Урицкого четная сторона с № 18 по № 30, нечетная сторона с № 7 по № 27; Фрунзе четная сторона с № 2 по № 28, нечетная сторона с № 1 по № 13; Чапаева четная сторона с № 14 по № 36, нечетная сторона с № 21 по № 43; Чернышевского с № 1 по № 30;
переулки: Спартака, Толбухина, 1-й Толбухина, 2-й Толбухина.
Избирательный округ № 17 Мукасеев Александр ВладимировичЛичный прием депутата: Последняя суббота месяца, 17.00-18.00 микрорайон Южный (помещение ТОС в магазине «Аленка»).
Описание избирательного округа: улица: 30 лет Победы; 40 лет Октября четная сторона с 16 по 36, нечетная сторона с 29 по 55; Бердская; Бердского Спецназа; Боровая четная сторона с № 2 по № 18 (кроме домов 4/1, 4/1А, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 4/6, 4/7, 4/8, 4/9, 4/10, 4/10А), нечетная сторона с № 45 по № 81; Благодатная; Ватутина; Владлена Бирюкова (от улицы Павлова до улицы Рогачева); Водосточная нечетная сторона с № 25 по № 53; Журавлиная; Защитников Отечества; Искитимская; Ключевая (от улицы Павлова до улицы Рогачева); Кольцова; Кордон; Красная Сибирь четная сторона с № 50 по № 94, нечетная сторона с № 35 по № 65; Красноармейская четная сторона с № 36 по № 72, нечетная сторона с № 27 по № 57; Краснофлотская с № 31 до конца улицы; Кутузова четная сторона № 68 по № 72; Лучистая (от улицы Павлова до улицы Рогачева); Льва Максимова (от улицы Павлова до улицы Рогачева); Майская; Новая; Павлова (кроме домов 4, 4/1, 6/А, 8, 10); Партизанская с № 26 по № 55/А; Пастухова; Пролетарская; Рогачева 1, нечетная сторона с № 69 до конца улицы; Рождественская; Российская с № 1 по № 40; Славянская; Советская четная сторона с № 2 по № 8; Соловьиная; Толбухина четная сторона с № 30 по № 54, нечетная сторона с № 33 по № 59; Л.Толстого; Трудовая четная сторона с № 74 по № 94, нечетная сторона с № 71 по № 81; Урицкого четная сторона с № 36 по № 74, нечетная сторона № 25/А, 27/А, с № 29 по № 49; Фрунзе четная сторона с № 30 по № 66, нечетная сторона с № 15 по № 51, переулки: Бирюзовый, Майский, Отрадный, Победный, Прохладный, микрорайон Южный: кварталы 1, 2, 5, 6, 7, 8, 10..
Избирательный округ № 18 Бухаров Андрей АлександровичЛичный прием депутата: Каждая среда, 16.00-18.00, зал борьбы «Олимп» (ул. Рогачева, 6).
Описание избирательного округа: улица: Красная Сибирь 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114; Павлова 4, 4/1, 6/А, 8, 10; Рабочая с № 19 по № 44; Рогачева 4, 5, 6, 8, 9, 11А.
Избирательный округ № 19 Шаталов Алексей ГеннадьевичЛичный прием депутата: Последний четверг месяца 16.00-17.00 ДК «Родина».
Описание избирательного округа: улицы: Березовая; Гагарина; Красная Сибирь 95, 97; Красноармейская четная сторона с № 80 по № 92, нечетная сторона с № 65 по № 93; Лунная 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 24, 25; Мира; Октябрьская; Партизанская нечетная сторона с № 55 по № 85; Рогачева 28, 32 четная сторона с № 34 по № 54, нечетная сторона с № 23 по № 49; Урицкого четная сторона с № 76 по № 82.
Избирательный округ № 20 Постников Владимир АлександровичЛичный прием депутата: Последний четверг месяца 18.00-20.00 ул. Красная Сибирь, 136/1.
Описание избирательного округа: улицы: Красная Сибирь 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 124; Лунная 21, 22, 22/А; Рогачева 18, 18/А, 20, 20/А, 22, 24.
Избирательный округ № 21 Белова Елена ВикторовнаЛичный прием депутата: 1-я среда месяца ДК «Родина» 18.00-19.00.
Описание избирательного округа: улицы: Красная Сибирь 126; Лунная 1, 6, 8, 9, 10, 10/А; Рогачева 10, 14, 16; Микрорайон 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. территория садоводческих обществ «Дружба», «Земляничка», «Мичуринец», «Радист».
Избирательный округ № 22 Осин Алексей ВикторовичЛичный прием депутата: Последний вторник каждого месяца ул. Красная Сибирь, 136/1.
Описание избирательного округа: улицы: Красная Сибирь 123, , 128, 130, 132, 134, 136, 136/1, 138; Лунная 2, 4, 11; Микрорайон 17, 18, 19, 44, 45, 46, 46А, 48, 48А.
Избирательный округ № 23 Чуркина Людмила ИвановнаЛичный прием депутата: 1-я среда каждого месяца 17.00-19.00 ДК «Родина»
Описание избирательного округа: улицы: Лунная 49; Микрорайон 13, 14, 15, 15А, 20, 22/А, 30, 31, 32, 33, 41, 42, 43, 47, 49А, 50, 54, 64, 65.
Избирательный округ № 24 Болтрукевич Константин ВладимировичЛичный прием депутата: По предварительной записи по телефону 8-914-373-07-86.
Описание избирательного округа: улицы: Автолюбителей; Боровая 94, 96, 98, 100,102; Зеленая роща; Микрорайон 16, 16А, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 34, 35, 36, 37, 38.
территория садоводческого общества «Чайка».
Избирательный округ № 25 Лапицкий Семен ЮрьевичЛичный прием депутата: Последняя среда каждого месяца 18.00-20.00 ул. Красная Сибирь, 136/1.
Описание избирательного округа: улицы: Лунная 28, 30, 32; Первомайская 123, 123/А, 125, 125/А, 127, 127/А, 129, 129А, 129В, 131, 131/А, 131Б, 131В, 133, 133А, 133Б.
Микрорайон 55, 56, 57, 58, 59, 63, 67, 68, 69, 70.
Избирательный округ № 26 Голубев Владимир АлексеевичЛичный прием депутата: Каждая пятница месяца 14.00-16.00 ул. Горького, 9 (Совет депутатов, каб. 34), по предварительной записи по тел. 3-19-04.
Описание избирательного округа: улицы: Белокаменная с № 21 до конца улицы; Бирюзовая; Вербная; Взлетная; Владлена Бирюкова с № 22 до конца улицы; Возрождения; Гранитная; Жемчужная; Кирпичный завод; Ключевая (от улицы Рогачева до улицы Кирпичный завод); Кристальная; Купца Горохова; Лунная четная сторона с № 34 до конца улицы; Лучистая (от улицы Рогачева до переулка Добрый) ; Льва Максимова (от улицы Рогачева до улицы Жемчужная); Полярная; Поэта Сорокина (от улицы Рогачева до улицы Лунная); Рогачева четная сторона с № 56 до конца улицы; Российская с № 41 до конца улицы; микрорайон Южный: кварталы 3, 4, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 22, 23, 24. переулки: Белокаменный, Вербный, Дивный, Добрый, Звонкий, Олимпийский, Пихтовый, Привольный, Радужный, Туманный, Успешный, Утренний, Уютный, Хвойный, Ясный.
Избирательный округ № 27 Гук Константин АндреевичЛичный прием депутата: по предварительной записи по телефону 8-901-451-09-08.
Описание избирательного округа: улицы: 2-я Заводская; 2-я Школьная; Агатовая, Алмазная, Белокаменная с № 1 по № 20; Гранатовая; Заречная; Звездная; Изумрудная; Лунная нечетная сторона с № 51 до конца улицы; Малахитовая; Раздольная; Речная; Садовая; Салаирская; Солнечная; Стартовая; Центральная; Черемушная; Юбилейная; Ясная, переулки: Золотой, Радостный, Ранний, Рубиновый, Хрустальный, Янатрный, микрорайон «Раздольный»; микрорайон Южный кварталы: 17, 18, 19, 21. дома на территории, изъятой из земель подсобного хозяйства ВЦСПС для организации крестьянского хозяйства. ТЛПХ «Любавино», территория садоводческих обществ «Луговое», «Озерный», «Орбита», «Отдых», «Отрадное», «Запрудный», «Заречное», «Колос», «Майский», «Марьин Лог», «Металлист», «Мечта», «Мечта-2», «Ветеран», «Вега-3», «Волна», «Луч», «Ромашка», «радостное», «Родник-2», «Слава», «Ягодка», «Ива».