В Росси за сутки коронавирусом заболели 33 358 человек. Число зараженных пошло на спад

В России за сутки было выявлено 33 358 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Также за 24 часа было зафиксировано 1 240 летальных исходов. А выздороветь и выписаться из ковидных отделений удалось 36 682 пациентам с ковидом. Лидирует по числу зараженных граждан Москва, там было обнаружено 2 533 случая заражения. Такой показатель ниже, чем за день до этого на 216 человек. На второй строчке расположился столичный регион – 1 842. И замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург – 1 387.
Напомним, ранее портал «Курьер.Среда» сообщал, что пьяный бывший сиделец сжег женщину, с которой познакомился за несколько часов до убийства. Все случилось в Белоруссии в городе Витебск. Там 31-летний бывший зек познакомился с женщиной на улице и пригласил ее в подъезд дома, в котором живет, чтобы совершить распитие алкогольных напитков. В ходе торжества между ними случился конфликт, посе чего мужчина сжег свою жертву.