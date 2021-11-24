Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
24.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

В Росси за сутки коронавирусом заболели 33 358 человек. Число зараженных пошло на спад

10:00:5511/24/2021
0

Больше всего случаев заражения было выявлено в Москве.

Статистика ковида. Фото: Pixabay.com

В России за сутки было выявлено 33 358 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Также за 24 часа было зафиксировано 1 240 летальных исходов. А выздороветь и выписаться из ковидных отделений удалось 36 682 пациентам с ковидом. Лидирует по числу зараженных граждан Москва, там было обнаружено 2 533 случая заражения. Такой показатель ниже, чем за день до этого на 216 человек. На второй строчке расположился столичный регион – 1 842. И замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург – 1 387.

Напомним, ранее портал «Курьер.Среда» сообщал, что пьяный бывший сиделец сжег женщину, с которой познакомился за несколько часов до убийства. Все случилось в Белоруссии в городе Витебск. Там 31-летний бывший зек познакомился с женщиной на улице и пригласил ее в подъезд дома, в котором живет, чтобы совершить распитие алкогольных напитков. В ходе торжества между ними случился конфликт, посе чего мужчина сжег свою жертву.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
болезнькоронавирусКовид
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

А вы переболели ковидом?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

В Санкт-Петербурге девушка всю ночь провела в рухнувшем в торговом центре лифте
10:02:17 11/24/2021
В Санкт-Петербурге девушка всю ночь провела в рухнувшем в торговом центре лифте
В Росси за сутки коронавирусом заболели 33 358 человек. Число зараженных пошло на спад
10:00:55 11/24/2021
В Росси за сутки коронавирусом заболели 33 358 человек. Число зараженных пошло на спад
«Его пытались спасти три медика»: авиакомпания S7, на рейсе которой из Египта в Самару погиб пассажир, прокомментировала смерть в туалете 48-летнего пассажира
9:52:09 11/24/2021
«Его пытались спасти три медика»: авиакомпания S7, на рейсе которой из Египта в Самару погиб пассажир, прокомментировала смерть в туалете 48-летнего пассажира
В Краснодарском крае пьяный муж вонзил 20-сантиметровый нож в лицо жене по самую рукоятку
9:41:32 11/24/2021
В Краснодарском крае пьяный муж вонзил 20-сантиметровый нож в лицо жене по самую рукоятку
Пьяный бывший зэк поджег девушку на первом свидании
9:24:44 11/24/2021
Пьяный бывший зэк поджег девушку на первом свидании
Младший брат забил старшего молотком из-за сломанного компьютера
9:13:21 11/24/2021
Младший брат забил старшего молотком из-за сломанного компьютера
Прогноз Ванги на окончание пандемии: какие знаки и говорят об окончании коронавируса
9:00:01 11/24/2021
Прогноз Ванги на окончание пандемии: какие знаки и говорят об окончании коронавируса
По данным ВОЗ в мире 257 миллионов человек заразились коронавирусом
8:52:23 11/24/2021
По данным ВОЗ в мире 257 миллионов человек заразились коронавирусом
В Москве начались похороны Нины Руслановой. Прямая трансляция из Центрального дома кинематографистов
8:33:29 11/24/2021
В Москве начались похороны Нины Руслановой. Прямая трансляция из Центрального дома кинематографистов
«Он шел перед нами и на входе пошутил» : пассажирка самолета Шарм-Эль-Шейх - Самара, где один из пассажиров свел счеты с жизнью в туалете, рассказала новые подробности смерти 48-летнего российского туриста
8:24:44 11/24/2021
«Он шел перед нами и на входе пошутил» : пассажирка самолета Шарм-Эль-Шейх - Самара, где один из пассажиров свел счеты с жизнью в туалете, рассказала новые подробности смерти 48-летнего российского туриста