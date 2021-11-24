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Прогноз Ванги на окончание пандемии: какие знаки и говорят об окончании коронавируса

9:00:0111/24/2021
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С момента смерти болгарской прорицательницы прошло более 25 лет, но ее предсказания до сих пор сбываются.

Даже после смерти предсказания Ванги сбываются. Фото: Pixabay.com
Даже после смерти предсказания Ванги сбываются. Фото: Pixabay.com

2022 год наступит совсем скоро. Вот уже почти два года Россия борется с нашествием коронавирусной инфекции. Кажется, что COVID-19 никогда не отступит, и мы навечно останемся заложниками масок, тестов, вакцин и страха за здоровье себя и своих близких. Однако еще при жизни болгарская прорицательница Ванга высказалась о неизвестной болезни, которая затронет весь мир, а также о том, как она уйдет.

Ванга предсказывала смерть Джона Кеннеди, Иосифа Сталина и Ганди. Она смогла предвидеть приход Брежнева к власти СССР, теракт 2001 года в США, а также появление коронавируса в нашей жизни. По ее словам, в 2022 году в Россию должна была прийти болезнь с Востока. Этот недуг должен был стать причиной массового заражения и гибели многих людей. Вероятнее всего, Ванга говорила о коронавирусе.

Она считала, что выиграют в этом лишь компании, создающие лекарства. Ванга утверждала, что они будут наживаться на больных и нуждающихся. Но также прорицательница из Болгарии дала свой прогноз об окончании пандемии.

Со слов Ванги, коронавирус никогда не уйдет из нашей жизни. Но это не станет смертным приговором. COVID-19 станет привычным, как грипп. Люди будут время от времени заболевать им, но ситуация наладится, и рост смертности прекратится, как и прекратится постоянный страх этой болезни.

Кроме этого, Ванга предсказала будущее для России в 2022 года. Это будет нелегкое время для нашей страны. Но Россия все выдержит. А люди сохранят моральные качества, чтобы остаться людьми. Главное терпение и помощь в борьбе с коронавирусом. На сегодняшний день лучшим способом противодействия распространению коронавируса является вакцинация.

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вангапредсказаниеанализ на коронавирус
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