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Младший брат забил старшего молотком из-за сломанного компьютера

9:13:2111/24/2021
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Он дождался пока его жертва уснет и нанес ему несколько ударов по голове молотком.

Парень убил своего брата. Фото: Телеграм-канал Zakon.kz

В Казахстанском городе Жаркент 21-летний молодой человек насмерть забил молотком своего 30-летнего брата. Убийца пришел в отделение полиции с повинной. Причиной нападения стал сломанный компьютер. А тело мужчины обнаружили в одном из райцентров города. У трупа была пробита голова.

– Убийца был дома один, к нему приехал старший брат, который был пьян, между родственниками возникла ссора, в ходе которой старший разбил компьютер. После чего обиженный брат нанес несколько ударов молотком по голове сонному и пьяному человеку, – в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.

Позже сотрудники правоохранительных органов выяснили, что убийца проживал в квартире с двумя старшими братьями и родителями. Глава семьи работал охранником и находился на дежурстве. Братьев тоже не было. А когда приехал один из них, сломал компьютер, обвинив младшего в безделье. Тот дождался, пока его обидчик уснут и убил его. Сейчас подозреваемого поместили под стражу. В отношении молодого человека будет возбуждено уголовное дело по соответствующей статье.

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убийствобратмолоток
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