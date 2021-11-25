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«Милостивая»: три строгих запрета на праздник иконы Божией Матери 25 ноября. Как правильно молиться Богоматери

2:30:4711/25/2021,София Мальцева
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С самого появления святого образа и сегодня, страдающие всевозможными недугами приходят в монастырь и получают исцеление в соответствии со своей верой.

Также если нужно отправиться в дорогу, то лучше ее перенести. Фото: Pixabay.com

Икона Богоматери “Милостивая” называемая также “Киккиотиса”, название которой происходит от горы Киккос, на острове Кипр. Священный образ находился в покоях императора в храме, который был выстроен в честь этой самой иконы.

До своего появления на Кипре, по Божьему промыслу, святое изображение долго странствовало по миру. Сначала оно хранилось у первых христианских общин в Египте. Позже образ был привезен в Константинополь, где хранился до прихода к власти Алексея первого Комина. В то время старец по имени Исайя, живший на Кипре, увидел предсказание, в котором ему было сказано, что святая икона Киккос, которая была написана апостолом Лукой, обратно прибудет на Кипр с его помощью. Старец для этого делал все возможное, чтобы исполнить это откровение.

С самого появления святого образа и сегодня, страдающие всевозможными недугами приходят в монастырь Божией Матери Милосердной и получают исцеление в соответствии со своей верой. Православные – не единственные, кто верит в чудотворную силу святой иконы, но и представители другой веры также молятся перед ней в несчастье и болезни. Неисчерпаема милость Пресвятой Богородицы, Посредницы во всех страданиях, и Ее икона достойно носит имя “Милостивая”.

Святой образ Божией Матери “Киккиотиса” обладает интересной особенностью: неизвестно, с какого периода времени, она покрыта наполовину покрывалом от верхнего левого угла до нижнего правого, так что никто не может видеть лики Божией Матери и Божественного Младенца.

Запреты:
- В этот день не следует покупать обувь, поскольку это может привести к неудачам в личной жизни.
- Также если нужно отправиться в дорогу, то лучше ее перенести.
- В этот день нельзя ссориться, следует быть дружелюбными.

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традициипраздникизапретыдень иконы Божией Матери "Милостивой"
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