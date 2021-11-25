«Милостивая»: три строгих запрета на праздник иконы Божией Матери 25 ноября. Как правильно молиться Богоматери

Икона Богоматери “Милостивая” называемая также “Киккиотиса”, название которой происходит от горы Киккос, на острове Кипр. Священный образ находился в покоях императора в храме, который был выстроен в честь этой самой иконы.
До своего появления на Кипре, по Божьему промыслу, святое изображение долго странствовало по миру. Сначала оно хранилось у первых христианских общин в Египте. Позже образ был привезен в Константинополь, где хранился до прихода к власти Алексея первого Комина. В то время старец по имени Исайя, живший на Кипре, увидел предсказание, в котором ему было сказано, что святая икона Киккос, которая была написана апостолом Лукой, обратно прибудет на Кипр с его помощью. Старец для этого делал все возможное, чтобы исполнить это откровение.
С самого появления святого образа и сегодня, страдающие всевозможными недугами приходят в монастырь Божией Матери Милосердной и получают исцеление в соответствии со своей верой. Православные – не единственные, кто верит в чудотворную силу святой иконы, но и представители другой веры также молятся перед ней в несчастье и болезни. Неисчерпаема милость Пресвятой Богородицы, Посредницы во всех страданиях, и Ее икона достойно носит имя “Милостивая”.
Святой образ Божией Матери “Киккиотиса” обладает интересной особенностью: неизвестно, с какого периода времени, она покрыта наполовину покрывалом от верхнего левого угла до нижнего правого, так что никто не может видеть лики Божией Матери и Божественного Младенца.
Запреты:
- В этот день не следует покупать обувь, поскольку это может привести к неудачам в личной жизни.
- Также если нужно отправиться в дорогу, то лучше ее перенести.
- В этот день нельзя ссориться, следует быть дружелюбными.