ТОП-20 подарков на Новый 2022 год: для супруга, детей, родителей, бабушек и дедушек, друзей и коллег

Новый год является временем уюта и тепла, когда множество людей готовят свои дома и квартиры к празднику, закупают подарки родным, близким и друзьям, коллегам по работе. Кто-то уже знает предпочтения тех, кому хочет вручить новогодний презент, а кто-то сталкивается с трудностью в выборе подарка и теряется в обилии вариантов, представленных на рынке. Кроме того, в подобных ситуациях по показаниям статистических данных, много людей допускают ошибки и дарят подарки, которые принимающей стороне совсем не нужны. В следствие был создан ТОП-20 подарков, которые подходят для вручения второй половинке, бабушке, дедушке, маме и папе и другим.
ТОП-20 подарков на Новый 2022 год.
1. Сувенир в форме символа года. Предстоящий 2022 год является годом Водяного тигра, поэтому подаренная вами кому-либо фигурка в виде тигра сулит удачу обладателю на весь предстоящий год. Ко всему прочему, она долговечна и способна украсить собой любой интерьер.
2. Именной календарь. Многие работы связаны с тщательным планирование деятельности, поэтому именно календарь в качестве подарка придется по вкусу многим. При желании его можно оформить интересными самостоятельно подобранными фото и изображениями.
3. Именная термокружка. Сейчас термокружки и подобная многофункциональная дорожная посуда становятся популярными благодаря существующим в мире проблемам с экологией. Подаренная термокружка с именем человека позволит ему не только лишний раз не покупать в кофейне напиток в пластиковом стаканчике, но и позволит сохранить его тепло надолго.
4. Именно халат или пижама. Халаты и пижамы являются очень удобной домашней одеждой, на которую иногда в семьях даже существует конкуренция. Чтобы точно помочь определить свою вещь человеку и подобрать для него любимый оттенок в одежде, используйте именной халат в качестве подарка.
5. Ежедневник. Ежедневник, как и календарь являются практически неотъемлемой частью жизни многих офисных работников и тех людей, кому категорически сильно нужно место для фиксации информации. Если ваши друзья или близкие, коллеги нуждаются в подобных местах, то смело дарите им ежедневник. Чтобы он не потерялся, на обложке можно выгравировать имя обладателя.
6. Лайтбокс с фото. Лайтбоксы в наше время являются очень популярными видами декорации для помещений. На его лицевую сторону можно поместить как фото любимого человека, так и изображение, которое нравится выбранному вами человеку или вызывает у него теплые эмоции.
7. Футболка с принтом. Для выбора принта вам будет необходима вся ваша фантазия. Получить в подарок футболку с уникальным принтом будет приятно каждому.
8. Bluetooth-наушники. Наушники, подключающиеся к различной технике через Bluetooth соединение сегодня находятся на пике популярности. Они удобные, не занимают много места и передают звук в частых случаях лучше, чем проводные наушники.
9. Именно ремень с гравировкой на пряжке. Такой подарок подойдет обаятельным и серьезным мужчинам. Он сможет стать прекрасным дополнением их образа.
10. Подарочный набор шампуров. Если человек, которому вы захотели подарить что-то удивительное, очень любит отдых и перекус на природе, запах и вкус хорошо приготовленного на углях мяса, то набор хороших шампуров в красивом чехле ему точно придется по душе.
11. Плед. Плед всегда является хорошим дополнением к интерьеру и отличным переносчиком уюта и тепла. Если вы хотите порадовать человека и показать ему, как вы его любите, подарите ему самый мягкий и теплый плед.
12. Портрет по фото. В современности все больше и больше преобладает фото-искусство и художественная фиксация чьей-либо внешности отходит на второй план. Именно поэтому нарисованные по фото портреты являются интересными, непривычными и уникальными подарками, которые точно удивят ваших близких.
13. Сертификат на фотосессию. Многие люди хотели бы почувствовать себя моделями, покрасоваться в студии перед камерой умелого фотографа. Воплощайте их мечты в жизнь и дарите на праздник сертификат на фотосессию.
14. Мобильная техника (смартфон, планшет). Нужность техники никогда не оспаривается, поэтому новенький подаренный планшет или телефон всегда будет радушно принят в качестве подарка.
15. Портативная колонка. На рынке техники набирают популярность портативные колонки, благодаря которым можно громко слушать музыку как у себя в ванной, так и на природе во время пикника.
16. Смарт часы. Следить за временем важно и нужно, но когда часы умные и многофункциональные — это еще и приятно. Благодаря таким часам вы можете отслеживать свой сон, сердцебиение, получать уведомления, не вынимая из кармана телефон и многое другое.
17. Ювелирные украшения. Украшения всегда были желанными подарками как для мужчин, так и для дам. Они долговечны, практичны, а также могут быть ценны как память.
18. Набор эко-косметики. Экологичная косметика является трендом третьего десятилетия 21 века, поэтому получить ее в подарок будет отличным поводом для радости.
19. Сертификат в тату студию. Если ваш друг или тот человек, которого вы хотите поздравить с наступающим Новым годом, давно хотел сделать себе тату, но не решался — помогите ему сделать первый шаг, ведь мечты и желания всегда должны исполняться.
20. Сертификат в СПА-салон. С большой загруженностью на работе, со множеством стресса в жизни иногда хочется отдохнуть от забот. Для этого отлично подходит СПА, в котором имеется множество видом массажа и уходовых процедур за лицом и телом.