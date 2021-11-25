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Зарплату за декабрь 2021 года россиянам обязаны выплатить до 31 декабря: кто имеет на это право

2:30:3511/25/2021,Ирина Новая
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Начислить зарплату раньше установленного срока Минтруд законодательно разрешает. Другое дело – получая полную сумму ставки в декабре, сотрудник не успевает отработать все деньги, ведь до конца года ещё несколько рабочих дней.

Начислить зарплату раньше установленного срока Минтруд законодательно разрешает. Фото: Pixabay

Уведомление о зачислении зарплаты мгновенно улучшает настроение, особенно если планы на неё составлены заранее. Преобладающее количество работодателей выдаёт средства за предыдущий месяц в первых числах следующего. Но как быть с декабрём, если почти вся первая декада января – нерабочие для бухгалтерии дни?

В Новом 2022-м отдых продлится с 1 по 9 января, что не позволяет начислить оплату даже к рабочему понедельнику 10 января. А деньги нужны – на подарки, угощения и жизнь после праздников. Ситуацию усугубляет факт, что пятница 31 декабря в 2021-м стала государственным выходным. Рассмотрим, когда россиянам ждать заветного поступления зарплаты.

Закон обязывает

Сомнения по поводу последней оплаты в году развеивает 136-я статья Трудового кодекса. Если сотрудники привыкли к зачислению в первой декаде месяца, то заработок их ждёт не позднее 30 декабря. С учётом того, что 31-го в регионе считается выходным. Попытка работодателя начислить средства после новогодних праздников незаконна, и требует вмешательства трудовой инспекции.

Начислить зарплату раньше установленного срока Минтруд законодательно разрешает. Другое дело – получая полную сумму ставки в декабре, сотрудник не успевает отработать все деньги, ведь до конца года ещё несколько рабочих дней.

Статья 137 ТК не позволяет требовать переплату обратно. Получатель должен либо вернуть её добровольно, либо отработать в обычном режиме. Чаще всего работодатели останавливаются на последнем варианте.

Непрерывная работа

На январские каникулы могут рассчитывать сотрудники со стандартной «пятидневкой». Но есть немало организаций, не имеющих возможности простаивать 10 дней. Их сотрудники работают по сменному графику. Это пожарные, полицейские, охранники, медики, водители, сотрудники магазинов, почты, общепита, служб ЖКХ, рабочие с заводов непрерывного производства.

Декабрьский труд всех этих россиян также должен оплачиваться до 31 числа.

С согласия сотрудника

Работники с «пятидневкой» могут привлекаться к труду в выходные, если это прописано в их должностной инструкции. Чаще всего это актёры, журналисты, видеооператоры и прочие сотрудники культуры. Их список утверждён на законодательном уровне.

Возможность поработать в праздники есть и у офисных клерков – но только с их письменного согласия. Оно пишется в ответ на приказ работодателя. Там должно быть обоснование труда, например, срочные заказы в бизнесе. Плюс – перечень задач для сотрудника и временные рамки, дольше которых его задерживать нельзя.

Письменный документ о возможности отказа от работы в выходные выдают матерям детей младше 3-х лет, одиноким родителям, сотрудникам с больными родственниками.

Ни при каких обстоятельствах не призывают работать в праздники беременных женщин и сотрудников младше 18-ти.

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