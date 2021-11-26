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QR-коды в России: куда и в каких регионах необходим заветный куар код, а где код-система еще не заработала в конце ноября 2021 года

7:24:0911/26/2021,Дарья Костина
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Известно, что первым о кодах в общественном транспорте объявил Татарстан больше двух недель назад. В республике без кодов запрещено ездить в общественном транспорте, а вот в такси или между регионами пока эта мера не действует

Идею о введении QR-кодов поддержали все регионы России - 85. Фото: Pixabay.com
Сюжет: QR-коды, запреты, вакцинация
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В начале ноября этого года государство объявило о введении QR-кодов для посещения общественных мест. Тогда эту идею с кодами поддержали все регионы России - 85. Такая мера была принята властями в качестве более удобного способа проверки сертификатов о вакцинации от коронавируса. Ведь ни для кого не секрет: прививочная кампания в стране идет очень медленно. Итак, на дворе конец ноября, а в некоторых регионах код-системы пока нет, зато где-то есть не только QR-коды, но и запреты выхода на улицу невакцинированных. Такие жесткие меры приняли, к примеру, в ХМАО аж до начала декабря. «Курьер.Среда» подробно рассказывал о ситуации в этом регионе. Ну а что в других субъектах РФ?

В правительстве озвучили и места, где заветные коды просто необходимы: общественный транспорт, в том числе самолеты и поезда, парки и места отдыха, музеи, театры и общепит. «Курьер.Среда» 26 ноября решил рассказать, как в некоторых регионах работает новая QR-система: куда брать заветный код надо, а куда пока не стоит. В беседе с «Курьер.Среда» 26 ноября представитель минздрава одного из регионов Ирина Комарова рассказала, что введение QR-кодов - мера, которая поможет снизить уровень заболеваемости.

- Важно понимать, что это - не привилегия или каприз, это то, что действительно поможет для прививочной кампании. Сейчас идет небольшой спад заболеваемости в том числе регионах, где есть код-система, - рассказала Ирина Комарова.

Известно, что первым о кодах в общественном транспорте объявил Татарстан больше двух недель назад. В республике без кодов запрещено ездить в общественном транспорте, а вот в такси или между регионами пока эта мера не действует. Однако все равно не обошлось без конфликтов, штрафов, высадок из автобусов более полтысячи пассажиров без QR-кодов. В целом, после Татарстана введение QR-кодов в общественных местах уже поддержали 20 регионов: от Калининграда до Приморья. На Камчатке только с 23 ноября в транспорте ввели код-систему. Пока - это второй регион, который ввел QR-коды при поездках в междугородных автобусах и самолетах. В Волгограде с 25 числа стали продавать билеты на междугородние автобусы только с наличием документа о вакцинации или справки о перенесенном заболевании. А вот в столице для проезда в метро или на автобусе пока QR-код не нужен.

QR-коды в театрах и музеях

Что касается театров, музеев и парков в регионах РФ, то здесь практически во всех областях для посещения храмов культуры с вас потребуют код, паспорт, маску и измерят температуру. Только после этого вас впустят «окультуриваться». А вот для похода в кино или фитнес, код пока не нужен.

Общепит

После нерабочей недели, которая, к счастью, закончилась, рестораны возобновили работу в обычном режиме, однако без QR-кодов для посетителей пускают не везде: к примеру, в Краснодарском крае код вам понадобиться и для похода кафе, и на танцпол. Код-система введена и в Новосибирской области с 12 ноября. Теперь для похода в ресторан надо иметь QR-код. А вот в Оренбургской области в общепите код-система не введена. А вот в Москве эта система пока действует выборочно: в кафе могут спросить код, а могут не спросить.

Магазины

В магазин можно ходить всем: и с кодом, и без него. Запрета на посещение точек розничной торговли без QR-кода нет. Пока. Однако не стоит забывать про масочный режим везде. Ведь за несоблюдение антиковидных мер можно попасть на штраф.

Церкви, мечети и другие религиозные учреждения

Известно, что код также не нужны для похода в православные храмы, церкви, мечети и синагоги. Однако здесь тоже необходимо надевать СИЗ на входе. QR-коды по-прежнему не понадобятся на станциях технического обслуживания автомобилей, в судах, на почте или в банках и их филиалах.

Отметим, что пока законопроекты о QR-кодах пока не приняты из-за сложности процесса, объяснили в Кремле. Скорее всего, закон примут в следующем году.

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