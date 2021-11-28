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Ханука-2021: традиции еврейского праздника с 29 ноября по 6 декабря. Сколько свечей зажигать по дням?

6:30:1811/28/2021
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Ханука-2021 будет отмечаться с 28 ноября по 6 декабря. В этот период необходимо совершить ряд важных иудейских традиций.

Ханука считается самым знаменитым еврейским праздником. Фото: Pixabay
Ханука считается самым знаменитым еврейским праздником. Фото: Pixabay

В 2021 году Ханука выпала на период с 28 ноября по 6 декабря, и именно этот праздник считается самым главным для всех евреев. Стоит отметить, что празднование Хануки известно по всему миру своими необычными традициями. Их должен не только знать, но и почитать каждый, кто считает себя представителем религии иудаизма.

Ни для не секрет, что Хануку принято называть еще и праздником свечей. И главные традиции праздника связаны именно с зажжением свечей. Это действие является символом победы света над тьмой. В специальном светильнике, который называется ханукией, должно находиться девять свечей, и в первый день должна гореть лишь одна, главная, которая находится в центре. В каждый из последующих дней должна зажигаться одна новая свеча в порядке слева направо. На протяжении всей праздничной недели подсвечник должен простоять на подоконнике.

Так как Ханука является символом победы добра над злом, принято устраивать широкие и богатые застолья в честь такого великого события. Главными блюдами считаются булочки, пончики, пироги, жареный хлеб с чесноком, а также десерты и салаты. Они должны присутствовать на столе в каждом доме, в котором празднуется Ханука.

Хануку называют по-другому детским праздником. Во-первых, это связано с тем, что во всех еврейских школах на период празднования делают каникулы. Во-вторых, детям принято постоянно делать подарки, приносить домой сладости и баловать детей. Иногда в семьях устраиваются целые развлекательные программы, которыми радуют своих чад.

Стоит отметить, что во время Хануки ни в коем случае нельзя поститься, заниматься тяжелой работой, ругаться и конфликтовать, особенно если это касается общения с самыми близкими и родными людьми.

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