Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
28.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

«Думала, что он выкарабкается»: О последних днях Александра Градского рассказала участница «Голос» из Новосибирска

6:28:3211/28/2021
0

Елизавета Шарипова шокирована смертью Александра Градского. Она призналась, что все участники проекта замечали, что наставник плохо себя чувствует, но все надеялась на его выздоровление.

Участница «Голоса» из Новосибирска шокирована смертью Александра Градского. Фото: Скриншот
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
Певица Вика Цыганова высказалась о смерти 72-летнего Александра Градского: "Последний из эпохи совести"

Певица Вика Цыганова высказалась о смерти 72-летнего Александра Градского: "Последний из эпохи совести"Умер певец и композитор Александр ГрадскийЕщё 1118 новости

Наставник проекта «Голос» Александр Грацкий умер в ночь на 28 ноября. Ему было 72 года. На последней программе телепроекта его не было, поскольку певец и музыкант находился в больнице, куда его госпитализировали с подозрением на инсульт 26 ноября. До этого он несколько дней чувствовал себя плохо, не вставал и не мог ходить.

Участница «Голоса» из Новосибирска Елизавета Шарипова рассказала, что шокирована смертью Александра Градского. По ее словам, она не очень много общалась с народным артистом России и очень уважала его. Она призналась, что все участники проекта, как и она, замечали, что Градский плохо себя чувствует, но все надеялась на его выздоровление.

«Пусть земля ему будет пухом. Я не так много общалась с Александром Борисовичем, но видела, что он часто дает артистам нужные советы, подмечает тонкости и сразу видит талант. Наша команда узнала о смерти Александра Градского несколько минут назад, но пока что тяжело поверить в случившееся. Да, мы с ним не всегда ладили, но я все равно его уважала. Думала, что он выкарабкается», — цитирует Шарипову «МК в Новосибирске».

Ранее о смерти Градского высказалась Вика Циганова. Певица назвала его лучшим своим наставником и последним из эпохи совести.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
смертьумерпевецнаставникМузыкант.Александр ГрадскийЕлизавета Шарипова
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Выражаем соболезнования

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

«Думала, что он выкарабкается»: О последних днях Александра Градского рассказала участница «Голос» из Новосибирска
6:28:32 11/28/2021
«Думала, что он выкарабкается»: О последних днях Александра Градского рассказала участница «Голос» из Новосибирска
Врача скорой помощи в Барнауле уволили за отказ принуждать пациентов к вакцинации от коронавируса
6:08:16 11/28/2021
Врача скорой помощи в Барнауле уволили за отказ принуждать пациентов к вакцинации от коронавируса
Молитвы апостолу Левию Матфею о помощи бухгалтерам, налоговикам, таможенникам, ищущим работу
6:00:55 11/28/2021
Молитвы апостолу Левию Матфею о помощи бухгалтерам, налоговикам, таможенникам, ищущим работу
"Антитела не узнают омикрон": Об опасности нового штамма коронавируса рассказал вирусолог из Новосибирска
5:30:27 11/28/2021
"Антитела не узнают омикрон": Об опасности нового штамма коронавируса рассказал вирусолог из Новосибирска
Строгие запреты на 29 ноября, второй день Рождественского поста и день памяти апостола и евангелиста Левия Матфея
5:30:13 11/28/2021
Строгие запреты на 29 ноября, второй день Рождественского поста и день памяти апостола и евангелиста Левия Матфея
Как убить коронавирус за две секунды, придумали ученые: Радиоволны уничтожают ковид
5:17:19 11/28/2021
Как убить коронавирус за две секунды, придумали ученые: Радиоволны уничтожают ковид
Певица Вика Цыганова высказалась о смерти 72-летнего Александра Градского: "Последний из эпохи совести"
5:01:00 11/28/2021
Певица Вика Цыганова высказалась о смерти 72-летнего Александра Градского: "Последний из эпохи совести"
Можно ли 29 ноября убираться, солить капусту и ходить на кладбище в день памяти апостола и евангелиста Левия Матфея?
5:00:15 11/28/2021
Можно ли 29 ноября убираться, солить капусту и ходить на кладбище в день памяти апостола и евангелиста Левия Матфея?
Луна в трине с Ураном дарит невероятную любовь трем знакам зодиака с 28 ноября 2021 года
4:52:34 11/28/2021
Луна в трине с Ураном дарит невероятную любовь трем знакам зодиака с 28 ноября 2021 года
Гороскоп на сегодня: что ждет знаки зодиака 28 ноября 2021 года
4:45:01 11/28/2021
Гороскоп на сегодня: что ждет знаки зодиака 28 ноября 2021 года