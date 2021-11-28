«Думала, что он выкарабкается»: О последних днях Александра Градского рассказала участница «Голос» из Новосибирска

Наставник проекта «Голос» Александр Грацкий умер в ночь на 28 ноября. Ему было 72 года. На последней программе телепроекта его не было, поскольку певец и музыкант находился в больнице, куда его госпитализировали с подозрением на инсульт 26 ноября. До этого он несколько дней чувствовал себя плохо, не вставал и не мог ходить.
Участница «Голоса» из Новосибирска Елизавета Шарипова рассказала, что шокирована смертью Александра Градского. По ее словам, она не очень много общалась с народным артистом России и очень уважала его. Она призналась, что все участники проекта, как и она, замечали, что Градский плохо себя чувствует, но все надеялась на его выздоровление.
«Пусть земля ему будет пухом. Я не так много общалась с Александром Борисовичем, но видела, что он часто дает артистам нужные советы, подмечает тонкости и сразу видит талант. Наша команда узнала о смерти Александра Градского несколько минут назад, но пока что тяжело поверить в случившееся. Да, мы с ним не всегда ладили, но я все равно его уважала. Думала, что он выкарабкается», — цитирует Шарипову «МК в Новосибирске».
Ранее о смерти Градского высказалась Вика Циганова. Певица назвала его лучшим своим наставником и последним из эпохи совести.