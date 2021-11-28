WMA: Новый омикрон-штамм коронавируса угрожает человечеству наравне с Эболой

Глава Всемирной медицинской ассоциации (WMA) Франк Ульрих Монтгомери заявил, что новый южноамериканский вариант ковида, названный "омикрон", может угрожать человечеству также, как и вирус Эбола, считает
"Больше всего я опасаюсь, что этот штамм может стать таким же заразным, как дельта, и таким же опасным, как Эбола", — сообщил врач медиагруппе Funke.
По его словам, пока нет конкретных данных о рисках омикрон-мутации, однако очевидно, что она распространяется очень быстро.
Он считает, что в начале пандемии мир недооценил ее масштабы:
"Я тоже тогда думал, что это разновидность гриппа. Затем мы решили, что сможем добиться коллективного иммунитета, но потом появился дельта-штамм — крайне заразный".
Монтгомери предположил, что повторную вакцинацию от коронавируса будет необходимо проводить ежегодно.
11 ноября в странах Южной Африки выявили новый штамм коронавируса B.1.1.529, который содержит 32 мутации - больше, чем все остальные варианты. Его назвали греческой буквой "омикрон".
ВОЗ классифицировала этот штамм как "вызывающий беспокойство". В организации не исключают, что омикрон может быть более устойчивым к вакцинам и быстрее распространяться.
Евросоюз ограничил въезд из стран Южной Африки и прекратил с ними авиасообщение.