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WMA: Новый омикрон-штамм коронавируса угрожает человечеству наравне с Эболой

2:01:4711/28/2021
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ВОЗ классифицировала этот штамм как "вызывающий беспокойство". В организации не исключают, что омикрон может быть более устойчивым к вакцинам и быстрее распространяться.

Глава Всемирной медассоциации сравнил омикрон-штамм коронавируса с Эболой. Фото: Pixabay.com
Сюжет: Четвертая волна коронавируса
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Глава Всемирной медицинской ассоциации (WMA) Франк Ульрих Монтгомери заявил, что новый южноамериканский вариант ковида, названный "омикрон", может угрожать человечеству также, как и вирус Эбола, считает

"Больше всего я опасаюсь, что этот штамм может стать таким же заразным, как дельта, и таким же опасным, как Эбола", — сообщил врач медиагруппе Funke.

По его словам, пока нет конкретных данных о рисках омикрон-мутации, однако очевидно, что она распространяется очень быстро.

Он считает, что в начале пандемии мир недооценил ее масштабы:
"Я тоже тогда думал, что это разновидность гриппа. Затем мы решили, что сможем добиться коллективного иммунитета, но потом появился дельта-штамм — крайне заразный".

Монтгомери предположил, что повторную вакцинацию от коронавируса будет необходимо проводить ежегодно.

11 ноября в странах Южной Африки выявили новый штамм коронавируса B.1.1.529, который содержит 32 мутации - больше, чем все остальные варианты. Его назвали греческой буквой "омикрон".
ВОЗ классифицировала этот штамм как "вызывающий беспокойство". В организации не исключают, что омикрон может быть более устойчивым к вакцинам и быстрее распространяться.

Евросоюз ограничил въезд из стран Южной Африки и прекратил с ними авиасообщение.

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штаммкоронавирусмутации
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