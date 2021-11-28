Традиции и приметы на Рождественский пост: можно ли крестить ребенка и поминать усопших, играть свадьбу и ходить на охоту и рыбалку

Рождественский пост или Филипповский, который длится 40 дней, предшествующих Рождеству, начинается 28 ноября и продолжается до 6 января. Этот пост становится более суровым после 2 января, и в канун Рождества отмечается строгий постный день.
Помимо ограничений в еде, во время поста, в церквях не проходят венчания и крещения, а также верующие стараются не посещать шумные торжества и не устраивать свадьбы, поскольку это время посвящено молитвам и покаянию. Считается, что последний пост года символизирует 40-дневный пост Моисея, который после него получил скрижали со словом Божьим.
В Рождественский пост очень много молятся, стараются быть добрее к окружающим, а также делать много хороши дел и заниматься духовным очищением. Своеобразный отказ от развлечений и разнообразных искушений является важной частью поста.
Во время поста следует есть бобовые, семена, орехи, грибы, листовые овощи, морепродукты и водоросли. Кроме того, лучше включить в рацион тофу, сою, морепродукты, все виды капуст. Чтобы поддерживать иммунитет, следует добавить витамины D и B12, также лучше самим готовить сладости, вместо магазинных сладостей.
Когда определенные праздничные дни приходятся на дни поста, законы о посте в определенной степени смягчаются, чтобы обеспечить некоторое утешение в трапезе. Также если у кого-то есть проблемы со здоровьем или обязанности, которые не могут быть выполнены из-за поста, то совершенно допустимо не поститься.