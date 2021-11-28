Советы постящимся: как правильно молиться и правильно питаться в Рождественский пост. Самый главный смысл поста на Рождество Христово

28 ноября – начало Рождественского поста, который имеет также народное название — Филипповка. Это последний многодневный пост в году, который заканчивается 6 января. Соблюдать пост может каждый человек. Однако стоит подготовиться, заранее узнав о правилах поста. Ведь они являются главными не только в отказе от пищи животного происхождения, но и в правильном поведении.
В первую очередь, следует учесть достаточно простые советы в отношении питания: нужно отказаться от любых продуктов животного происхождения. В частности, от мясных блюд, молока, яиц. Также нужно исключить употребление спиртного, вредной, сладкой пищи. Особенно не следует переедать.
В этот пост также не стоит устраивать шумных гуляний и празднований, сквернословить и плохо думать о других. Даже не рекомендуется слишком громко слушать музыку, ведь день надо провести в раздумьях. Не следует сегодня отказывать нуждающимся.
В пост необходимо молиться утром, перед каждым приемом пищи, а также читать молитву на ночь. Главная молитва “Отче наш” и ежедневное чтение Евангелия.
Главная цель поста-овладеть собой и победить плотские страсти. Это значит освободиться от зависимости от вещей этого мира, чтобы сосредоточиться на вещах Царства Божьего. Это значит дать силу душе, чтобы она не поддалась искушению и греху. По словам святого Серафима, пост является “незаменимым средством” обретения плода Святого Духа в своей жизни, и Сам Иисус учил, что без него нельзя победить некоторые формы зла.
При этом, пост для христианина должен быть радостным переживанием, потому что пост-это самодисциплина, которую мы добровольно налагаем на себя, чтобы стать лучшими людьми и лучшими христианами.