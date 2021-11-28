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В Москве 15-летняя девочка отравились противозачаточными таблетками, прописанными врачом

8:30:0811/28/2021
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Юная москвичка выпила контрацептивные препараты дома, но внезапно почувствовала себя плохо. Настолько ее состояние ухудшилось, что понадобилась госпитализация. 

таблетки
Врач переборщил с дозировкой гормональных таблеток. Фото: Рixabay.com

15-летняя москвичка отравилась противозачаточными таблетками, которые ей прописал доктор, передает 28 ноября РЕН ТВ.

Как стало известной, врач медицинского центра назначил школьнице контрацептивный препарат в пятницу, 26 ноября. Вероятно, медик переборщил с дозировкой.

Девочка выпила гормональные таблетки дома, но внезапно почувствовала себя плохо. Настолько ее состояние ухудшилось, что понадобилась госпитализация.

Теперь полицейским предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. Правоохранители проверят правомерность назначения конрацептивов несовершеннолетней.

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отравиласьгормональныеконтрацептивпротивозачаточные средства
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