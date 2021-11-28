В Москве 15-летняя девочка отравились противозачаточными таблетками, прописанными врачом

15-летняя москвичка отравилась противозачаточными таблетками, которые ей прописал доктор, передает 28 ноября РЕН ТВ.
Как стало известной, врач медицинского центра назначил школьнице контрацептивный препарат в пятницу, 26 ноября. Вероятно, медик переборщил с дозировкой.
Девочка выпила гормональные таблетки дома, но внезапно почувствовала себя плохо. Настолько ее состояние ухудшилось, что понадобилась госпитализация.
Теперь полицейским предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. Правоохранители проверят правомерность назначения конрацептивов несовершеннолетней.