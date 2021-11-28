Марина Хлебникова пришла в себя и стала дышать самостоятельно впервые после пожара

О состоянии Марины Хлебниковой рассказали друзья, которые ходили сдавать для нее кровь. Сообщается, что певица впервые после пожара стала дышать самостоятельно. Об этом рассказали в «КП».
По информации издания, состояние пациентки с ожогами, госпитализированной в Институт имени Склифосовского, оценивается как «тяжелое, но стабильное». Несколько дней после поступления в стационар певица провела в медикаментозной коме, теперь она в сознании и ее постепенно в течение недели выводили с аппарата ИВЛ. В издании отметили, что угрозы жизни пациентки нет. Много неравнодушных граждан приходят сдавать кровь для нее.
Ранее «Курьер.Среда» сообщал, что 18 ноября в квартире певицы Марины Хлебниковой произошел пожар. По предварительной информации, причиной возгорания могла стать непотушенная сигарета.
В двухуровневой квартире на Ратной улице 56-летняя певица поживала с родителями и 22-летней дочерью Доминикой. Отец Марины с переломом шейки бедра был эвакуирован на носилках из горящей квартиры. Сейчас родители Хлебниковой живут у друзей.
Ранее в СМИ сообщали, что в крови пострадавшей обнаружили следы алкоголя. Сообщалось, что певица приехала с гастролей сильно уставшая, выпила и легла в постель с сигаретой, что и стало причиной пожара.