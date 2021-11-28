Королева Елизавета II может пропустить Рождество из-за болезни и возраста

Королева Великобритании Елизавета II стала сдавать — ее здоровье может не позволить посетить традиционный семейный ужин на Рождество. Личные врачи 95-летней монаршей особы не делают никаких прогнозов на ближайшее будущее.
По традиции члены королевской семьи Рождество отмечают в Сандрингемском замке, расположенном в 160 километрах от Лондона. Празднование включает в себя ужин, обмен подарками, речи, фото, нежные объятия и обмен новостями. В 2021 году данное мероприятие может быть проведено без Елизаветы II.
- Она, скорее всего, поедет в Сандрингем, но пока это под вопросом. Врачи пристально следят за состоянием здоровья Ее Величества. Пока они не дали окончательное разрешение на участие в семейном празднике, — цитирует Шипа издание Express.
Издание EADaily напоминает читателям, что королева стала плохо себя чувствовать с октября этого года, она прошла ряд обследований, в результате у Елизаветы II выявили подозрение на онкологию. Речь идет о лейкозе, который протекает по-разному в зависимости от формы. Данная болезнь могла начать развиваться после сильного стресса — королева пережила его с уходом супруга принца Филиппа.