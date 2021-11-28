Новых зараженных и погибших от коронавируса за сутки на 28 ноября подсчитали в Новосибирской области

За прошедшие сутки в Новосибирской области выявили 400 новых зараженных коронавирусом. Всего с начала пандемии на 28 ноября в регионе зарегистрировано 81 942
случая коронавируса. Из общего числа 8562 детей. Справился с заболеванием за последние 24 часа 52 пациент, а всего - 57 178 жителе области.
За минувшие сутки скончались от коронавирусной инфекции 14 человек. Это мужчины в возрасте 51, 84, 78 лет, а также женщины, которым было 85, 63, 84, 59, 55, 75, 71, 88 лет, и три пациентки в возрасте 80 лет. Как сообщили в оперативном штабе, в регионе за все время пандемии от коронавируса умерли 3767 человек.
В ковидных госпиталях Новосибирской области с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него сейчас лежат 4104 пациента, среди которых 60 детей.
360 человек находятся в реанимации. 53 тяжелых больных подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.