Новый штамм коронавируса «омикрон» особо опасен для переболевших вирусом, заявили в ВОЗ

В России Всемирная организация здравоохранения заявила, что у людей, которые ранее переболели коронавирусом, риск заражения новым штаммом выше. Также ведомство сообщило, что более подробная информация по данному поводу будет известна в ближайшие две недели, а действующие ПЦР-тесты способны выявить наличие вируса в организме человека. Некоторое время назад представители ВОЗ рассказывали, что новый штамм, обнаруженный на территории Южной Африки не исследован до конца и делать выводы о нем очень рано. Также было отмечено, что избежать летального исхода и тяжелого течения заболевания поможет прохождение вакцинации.
Напомним, ранее портал «Курьер.Среда» сообщал, что в Москве после матча футбольного клуба ЦСКА против «Зенита» были задержаны болельщики красно-синих. Сотрудники ОМОНа и полицеские заявились на фанатский сектор C после огненного шоу, которое было устроено болельщиками во время матча. Некоторых из них увезли в отделение полиции в автозаке. Среди арестованных были женщины и несовершеннолетние.