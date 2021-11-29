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Новый штамм коронавируса «омикрон» особо опасен для переболевших вирусом, заявили в ВОЗ

2:37:0311/29/2021
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Действующие ПЦР-тесты способны на выявление нового штамма в организме человека.

Подробная информация о новом штамме ковида будет известна в ближайшие две недели. Фото: Pixabay.com

В России Всемирная организация здравоохранения заявила, что у людей, которые ранее переболели коронавирусом, риск заражения новым штаммом выше. Также ведомство сообщило, что более подробная информация по данному поводу будет известна в ближайшие две недели, а действующие ПЦР-тесты способны выявить наличие вируса в организме человека. Некоторое время назад представители ВОЗ рассказывали, что новый штамм, обнаруженный на территории Южной Африки не исследован до конца и делать выводы о нем очень рано. Также было отмечено, что избежать летального исхода и тяжелого течения заболевания поможет прохождение вакцинации.

Напомним, ранее портал «Курьер.Среда» сообщал, что в Москве после матча футбольного клуба ЦСКА против «Зенита» были задержаны болельщики красно-синих. Сотрудники ОМОНа и полицеские заявились на фанатский сектор C после огненного шоу, которое было устроено болельщиками во время матча. Некоторых из них увезли в отделение полиции в автозаке. Среди арестованных были женщины и несовершеннолетние.

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заражениекоронавирусКовидВОЗ
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