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«Опрокинутся небеса»: что ожидать от 2022-го по календарю пророков Майя

8:00:4211/30/2021
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Индейцы Майя пророчили возможные катаклизмы на 2022 год. Об этом же еще при жизни упоминала Ванга.

В 2022 году может произойти катаклизм. Фото: Pxfuel.com
В 2022 году может произойти катаклизм. Фото: Pxfuel.com

Индейцы Майя пророчили различные события, ставшие важными для мировой истории. Но самым известным предсказанием народа Майя стало, конечно же, утверждение о приближающимся конце всего света и всей жизни.

Глобальный катаклизм должен был произойти 21 декабря 2012 года. Многие люди были крайне обеспокоены таким заявлением, но ничего не произошло — все осталось, как и прежде. Однако нумеролог Евгений Хадыров привел другое мнение. Он считает, что 21 декабря 2021 года является концом старой эпохи, а следующий коридор должен произойти 22 февраля 2022 года. Также об этой дате говорила болгарская ясновидящая Ванга, чьи предсказания довольно часто сбывались.

Послание индейцев расшифровывается достаточно пессимистично. По их утверждению, небо опрокинется, а четыре бога Бакаба буквально низвергнут небеса на Землю. В этот день прольется ливень. Сложно представить подобное развитие событий, поскольку конец света должен произойти в конце февраля. Без мистики здесь точно не обойтись.

Добавим, что сама Ванга не предсказывала конец света на 2022 год. По ее мнению, мир действительно получит тяжелый удар, но виной станет массовая болезнь — коронавирусная инфекция. При этом жители России останутся людьми, а наша страна переживет тяжелое время. В итоге все будет в порядке. Кому верить: Майя или Ванге — решать только вам. Но стоит заметить, что основной целью предсказаний индейцев было спасение потомков от страшной гибели. Возможно, стоит уделить время и прислушаться к их прогнозам.

Отметим, что конец света предсказывали уже много раз: в 1000 году, 1666, 1910, 1986, в 2000, а также в 2012. И это только самые популярные и убедительные пророчества. На деле же их значительно больше. Именно поэтому не стоит верить всем предсказаниям. Вероятнее всего, ничего страшного не произойдет.

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конец светапредсказание Вангиплемя МайяВанга
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