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Александр Гинцбург рассказал, как назальная вакцина спасает от коронавируса

6:32:1311/30/2021
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Препарат будет эффективен и для вакцинированных не "Спутником V".

В России одобрено шесть препаратов для вакцинации от ковида. Фото: Pixabay.com
Сюжет: Четвертая волна коронавируса
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В России назальная вакцина от коронавируса, которая была разработанаая в НИЦЭМ имени Гамалеи, позволит избежать заражения COVID-19 даже граждан, которые ранее проставили вакцину, не "Спутник V". Такое заявление сделала директор ведомства Александр Гинцбург. Глава рассказывает, что препарат будет эффективно влиять на организм человека, который ранее проставлял прививку, способствующую к выработке антител.

Минздрав в середине октября разрешил препараты назальной вакцины, которые были разработаны в Центре имени Гамалеи. Также Владимир Путин недавно рассказал, что принял нащзальную вакцину, после проставления препарата президент не ощущал никаких недомоганий. Сейчас в России одобрено шесть вакцин от COVID-19: "Спутник V", "ЭпиВакКорона", "КовиВак", "Спутник Лайт", "ЭпиВакКорона-Н", а также вакцина для подростков "Спутник М".

Ранее «Курьер.Среда» писал, что в шахте «Листвяжная» спасатели обнаружили тела 10 погибших шахтеров, сейчас их извлечение не возможно, потому что под землей повышена концентрация опасных для организма человека веществ. Также было установлено местонахождение еще восьми тел пострадавших.

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препарат вакцинаВакцинация.Александр Гинцбург
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