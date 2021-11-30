Новый штамм «омикрон»: кого поражает, признаки, какие вакцины эффективны и насколько он агрессивнее «дельты»

На днях коронавирус в очередной раз продемонстрировал человечеству результат новой мутации. Штамм «омикрон» был признан Всемирной организацией здравоохранения опасным, поэтому удостоился названия одной из букв греческого алфавита. Причём буквы «ню» и «кси» для названия использовать не стали, ведь первая напоминает англоязычное «new», а вторая созвучна распространённой китайской фамилии.
Исследователи Южной Африки обнаружили «омикрон» у нескольких десятков своих жителей. Часть стран тут же отказалась принимать самолёты из ЮАР, но это не помогло: параллельно «омикрон» возник в Бельгии, затем Гонконге, Ботсване, Италии, Израиле, Великобритании и Германии.
Эксперты Роспотребнадзора 28 ноября заявили, что в России «омикрон» не нашли. И это не значит, что в стране его нет – просто процедура секвенирования вируса доступна далеко не в каждом регионе.
Букет мутацийКак только образец штамма попал в руки исследователей, закипела работа по его изучению. Итальянцам удалось получить изображение «омикрона» и посчитать его мутации. Их оказалось 32 – вдвое больше, чем у «дельты», прежнего лидера по количеству полезных для вируса приспособлений.
Африканские учёные из Университета Квазулу-Натал, изучающие «омикрон» чуть дольше, говорят даже о 50-ти мутациях, но все ли из них делают вирус опаснее – вопрос открытый.
Часть изменений похожи на характерные для «беты» и «дельты». Они делают коронавирус заразнее и позволяют ему уклоняться от иммунитета.
Далеко не каждый случай заболевания удаётся секвенировать, поэтому штаммы пациентов остаются неизвестными. Однако суточная заболеваемость в ЮАР подросла на 3,6% в среду 24 ноября, а к субботе 27 ноября – уже на 9,2%. Есть вероятность, что на темпы повлиял «омикрон».
Картина зараженияУчёные пока не готовы заявить, к чему приведёт букет мутаций «омикрона», поэтому составлять характерную картину симптомов ещё рано.
Южноафриканская медицинская ассоциация говорит, что у заражённых «омикроном» пациентов коронавирус пока до тяжёлой формы не доходил. В основном заболевшие – молодые люди. Среди симптомов першение в горле, ломота в мышцах и сухой кашель. Температура повышается реже, а запахи и вкусы не искажаются.
Обращаем внимание, что эти признаки – пример менее 100 человек. Этого ничтожно мало, чтобы делать выводы о картине заболевания.
Вакцины работают?Основная часть вакцин используют S-белки коронавируса в натуральном или имитированном виде, как мишень для иммунитета. Часть мутаций «омикрона» затронула именно эти белки.
Подозрение, что прививки станут менее эффективными, выразили и министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид, и вирусолог из Имперского колледжа Лондона Том Пикок. Британский премьер-министр Борис Джонсон и вовсе опасается, что «омикрон» передаётся между полностью привитыми людьми.
Выводы об эффективности вакцин против «омикрона» делать рано – можно только выдвигать гипотезы. Несколько производителей, среди которых «Moderna», «AstraZeneca», «Novavax» и «Pfizer» предполагают, что смогут адаптировать свои вакцины к новому штамму за три месяца.