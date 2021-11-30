Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
30.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Новый штамм «омикрон»: кого поражает, признаки, какие вакцины эффективны и насколько он агрессивнее «дельты»

2:32:0811/30/2021,Ирина Новая
0

Африканские учёные из Университета Квазулу-Натал, изучающие «омикрон» чуть дольше, говорят даже о 50-ти мутациях, но все ли из них делают вирус опаснее – вопрос открытый.

Учёные пока не готовы заявить, к чему приведёт букет мутаций «омикрона». Фото: Pixabay

На днях коронавирус в очередной раз продемонстрировал человечеству результат новой мутации. Штамм «омикрон» был признан Всемирной организацией здравоохранения опасным, поэтому удостоился названия одной из букв греческого алфавита. Причём буквы «ню» и «кси» для названия использовать не стали, ведь первая напоминает англоязычное «new», а вторая созвучна распространённой китайской фамилии.

Исследователи Южной Африки обнаружили «омикрон» у нескольких десятков своих жителей. Часть стран тут же отказалась принимать самолёты из ЮАР, но это не помогло: параллельно «омикрон» возник в Бельгии, затем Гонконге, Ботсване, Италии, Израиле, Великобритании и Германии.

Эксперты Роспотребнадзора 28 ноября заявили, что в России «омикрон» не нашли. И это не значит, что в стране его нет – просто процедура секвенирования вируса доступна далеко не в каждом регионе.

Букет мутаций

Как только образец штамма попал в руки исследователей, закипела работа по его изучению. Итальянцам удалось получить изображение «омикрона» и посчитать его мутации. Их оказалось 32 – вдвое больше, чем у «дельты», прежнего лидера по количеству полезных для вируса приспособлений.

Африканские учёные из Университета Квазулу-Натал, изучающие «омикрон» чуть дольше, говорят даже о 50-ти мутациях, но все ли из них делают вирус опаснее – вопрос открытый.

Часть изменений похожи на характерные для «беты» и «дельты». Они делают коронавирус заразнее и позволяют ему уклоняться от иммунитета.

Далеко не каждый случай заболевания удаётся секвенировать, поэтому штаммы пациентов остаются неизвестными. Однако суточная заболеваемость в ЮАР подросла на 3,6% в среду 24 ноября, а к субботе 27 ноября – уже на 9,2%. Есть вероятность, что на темпы повлиял «омикрон».

Картина заражения

Учёные пока не готовы заявить, к чему приведёт букет мутаций «омикрона», поэтому составлять характерную картину симптомов ещё рано.

Южноафриканская медицинская ассоциация говорит, что у заражённых «омикроном» пациентов коронавирус пока до тяжёлой формы не доходил. В основном заболевшие – молодые люди. Среди симптомов першение в горле, ломота в мышцах и сухой кашель. Температура повышается реже, а запахи и вкусы не искажаются.

Обращаем внимание, что эти признаки – пример менее 100 человек. Этого ничтожно мало, чтобы делать выводы о картине заболевания.

Вакцины работают?

Основная часть вакцин используют S-белки коронавируса в натуральном или имитированном виде, как мишень для иммунитета. Часть мутаций «омикрона» затронула именно эти белки.

Подозрение, что прививки станут менее эффективными, выразили и министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид, и вирусолог из Имперского колледжа Лондона Том Пикок. Британский премьер-министр Борис Джонсон и вовсе опасается, что «омикрон» передаётся между полностью привитыми людьми.

Выводы об эффективности вакцин против «омикрона» делать рано – можно только выдвигать гипотезы. Несколько производителей, среди которых «Moderna», «AstraZeneca», «Novavax» и «Pfizer» предполагают, что смогут адаптировать свои вакцины к новому штамму за три месяца.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
коронавирусCOVID-19 вакцинаомикрон
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Нужно уже колоть новые вакцины?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

В России создают уникальный препарат «Мир-19» против нового штамма коронавируса омикрон
2:15:19 11/30/2021
В России создают уникальный препарат «Мир-19» против нового штамма коронавируса омикрон
Индексация пенсий и выплат: что изменится в жизни россиян с 1 января 2022 года
2:14:32 11/30/2021
Индексация пенсий и выплат: что изменится в жизни россиян с 1 января 2022 года
Что обязательно нужно сделать верующему 1 декабря в день памяти святых Платона и Романа: строгие запреты дня
2:00:48 11/30/2021
Что обязательно нужно сделать верующему 1 декабря в день памяти святых Платона и Романа: строгие запреты дня
Грешно ли работать 1 декабря в день памяти святых Платона и Романа?
1:30:46 11/30/2021
Грешно ли работать 1 декабря в день памяти святых Платона и Романа?
Кайфовые открытки в День держания хвоста трубой и носа морковкой для отправки друзьям 30 ноября
1:15:34 11/30/2021
Кайфовые открытки в День держания хвоста трубой и носа морковкой для отправки друзьям 30 ноября
Платон и Роман Зимоуказатели: что обязательно следует сделать 1 декабря, если в кармане и кошельке нет денег
1:00:52 11/30/2021
Платон и Роман Зимоуказатели: что обязательно следует сделать 1 декабря, если в кармане и кошельке нет денег
Добрые картинки на Всемирный день домашних животных 30 ноября
12:15:02 11/30/2021
Добрые картинки на Всемирный день домашних животных 30 ноября
БердскПогода в Бердске 30 ноября 2021: в последний день месяца ожидается безветренная теплая погода
11:30:12 11/29/2021
Погода в Бердске 30 ноября 2021: в последний день месяца ожидается безветренная теплая погода
Какой сегодня церковный праздник 30 ноября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
11:20:33 11/29/2021
Какой сегодня церковный праздник 30 ноября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
NASA нашла еще 301 экзопланету в глубоком космосе при помощи нового алгоритма
11:00:31 11/29/2021
NASA нашла еще 301 экзопланету в глубоком космосе при помощи нового алгоритма