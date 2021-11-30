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Платон и Роман Зимоуказатели: что обязательно следует сделать 1 декабря, если в кармане и кошельке нет денег

1:00:5211/30/2021,София Мальцева
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В древности считалось, что первый день месяца подробно расскажет какая погода будет всю зиму.

В праздник обязательно смотрели за погодой. Фото: Pixabay.com

В первый день зимы, 1 декабря, отмечается христианский праздник в память святых Платона и Романа. Святой Платон родился в христианской семье. Когда он подрос, то решил исповедовать христианство мирным людям, за что был схвачен и отправлен на языческий суд. Платон был очень умным человеком, который строго отстаивал свои идеалы. Его ничто не могло заставить отказаться от своей веры. Это не понравилось правителю Агриппину, и он приказал казнить святого мученика через обезглавливание.

Диакон Роман также родился в христианской семье, он был образован и жил в период гонений верующих. Святой Роман путешествовал с глубоко верующим отшельником Варулом, поддерживал христиан и обличал в жестоких поступках язычников. В один из периодов языческих праздников, когда язычники начали приносить жертвоприношения, Роман решил их вразумить. Он стал громко обличать правителя в жестокости языческой веры, за что был схвачен и убит после долгих пыток.

Согласно народным приметам, декабрь становится полноправным хозяином. В древности считалось, что первый день месяца подробно расскажет какая погода будет всю зиму. Чтобы улучшить финансовое положение, крестьяне зажимали монетку в руке и приговаривали специальное заклинание. Заговоренная монетка должна была весь год оставаться с хозяином, привлекая деньги. Важно — не тратить ее.

Также в праздник обязательно смотрели за погодой, молились святым, прося у них материального достатка в семью. А еще просили каждого святого помочь пережить зиму благополучно, и собрать к следующему году богатый урожай.

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традициипраздникиприметы день памяти святых Платона и Романа
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