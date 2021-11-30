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Какой сегодня церковный праздник 30 ноября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

11:20:3311/29/2021
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Традиционно в этот праздник кувыркались в свежем снегу и прославляли солнце.

Традиционно в этот праздник кувыркались в свежем снегу и прославляли солнце. Фото: Pixabay.com


Православные праздники 30 ноября 2021 года

Рождественский пост
Святителя Григория чудотворца, епископа Неокесарийского
Преподобного Никона, игумена Радонежского, ученика преподобного Сергия

Народные праздники и приметы

Григорий Зимоуказатель
В этот день чтут память святителя, Григория Чудотворца, епископа Неокесарийского.

Традиционно в этот праздник кувыркались в свежем снегу и прославляли солнце. Существовал обряд катания колеса. Если оно катилось далеко, то зима ожидалась суровая. Если часто падало, то морозам суждено было сменяться оттепелями.

Если в этот праздник погода пасмурная, то зимой будет мало солнечных дней.

Приметы

Хорошая погода – к хорошей зиме, плохая погода – к плохой зиме; день солнечный – зима солнечная, день пасмурный – зимой солнца не ждите.
Осиновые листья ложатся «лицом» вверх – к студёной зиме, коли изнанкой кверху – зима предстоит тёплой.
Какая погода в этот день – такая и будет на всю зиму.
Мороз ударил – вся зима холодной будет.
Облачная погода до обеда, а после полудня небо проясняется – зима будет мягкой и солнечной.

Источник: my-calend.ru

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