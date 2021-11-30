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Добрые картинки на Всемирный день домашних животных 30 ноября

12:15:0211/30/2021
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Ежегодно 30 ноября во многих странах отмечается Всемирный день домашних животных (World Pets Day). День домашних животных 2020 в России призван обратить внимание на содержание питомцев и отношение к ним.

Всемирный день домашних животных

С Днем домашних животных!
Озорных и простых,
И породистых, модных,
А еще — дворовых!

Вы зверюшек любите,
Им давайте тепло,
Свою ласку дарите
Всем невзгодам назло!

Всемирный день домашних животных

С днем веселых и милых,
Самых в мире красивых,
Замечательных ваших...
С Днем животных домашних!

Пусть вам дарят веселье,
Славное настроенье,
Ну а вы им — заботу,
Несмотря на породу!

Всемирный день домашних животных

Собаки, кошки, хомячки —
Друзья наши хорошие.
Ты можешь их кормить с руки
И гладить шерсть ладошками.

Эмоций радостных заряд Получишь, обязательно, Ведь этих ласковых зверят Нет в мире обаятельней!

Стихи: Поздравок
Открытки: 100cards.ru

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