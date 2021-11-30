Добрые картинки на Всемирный день домашних животных 30 ноября

С Днем домашних животных!
Озорных и простых,
И породистых, модных,
А еще — дворовых!
Вы зверюшек любите,
Им давайте тепло,
Свою ласку дарите
Всем невзгодам назло!
С днем веселых и милых,
Самых в мире красивых,
Замечательных ваших...
С Днем животных домашних!
Пусть вам дарят веселье,
Славное настроенье,
Ну а вы им — заботу,
Несмотря на породу!
Собаки, кошки, хомячки —
Друзья наши хорошие.
Ты можешь их кормить с руки
И гладить шерсть ладошками.
Эмоций радостных заряд Получишь, обязательно, Ведь этих ласковых зверят Нет в мире обаятельней!
Стихи: Поздравок
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