Грешно ли работать 1 декабря в день памяти святых Платона и Романа?

1 декабря православная церковь вспоминает Платона Анкирского.
Святой Платон принял мученическую смерть во время правления проконсула Агриппина. Он родился в городе Анкира в Галатии.
Из-за своих проповедей он был арестован и доставлен для суда в храм Зевса перед правителем Агриппином. Сначала судья попытался лестью убедить святого отвернуться от Христа. Но это было бесполезно. Святой твердо отстаивал свою веру. Тогда Агриппин приказал обезглавить святого мученика Платона.
Святой мученик Роман, который также почитается первого декабря, принял мученическую смерть во время гонений людей, исповедовавших христианскую веру, устроенных императором Максимилианом. Роман служил диаконом в городе Кесария. Однажды он встретил епарха, идущего на языческий праздник. В этот момент Роман стал его убеждать отречься от языческой веры, за что тот его арестовал и предал пыткам. Тогда мимо них проходил христианин по имени Варус, он хотел помочь мученику Роману, но за это его также схватили и подвергли пыткам. После чего их казнили.
Традиционно на Руси в этот день молились святым мученикам, прося увеличения денежного достатка. Также у них просили пережить долгую зиму и большого осеннего урожая на следующий год. Крестьяне зимой занимались ремеслом. Изготавливали различную продукцию в виде глиняных игрушек, посуды, а затем все это продавали на рынке.
Самым популярным было столярное дело. Готовили изделия из древесины, которые затем использовали для труда, а также различные игрушки и сувениры.
Для улучшения своих финансов, крестьяне сжимали монету в руке и читали заклинание. Такую монетку оставляли на весь год с хозяином, чтобы привлечь деньги.
По традиции, работать в этот день не запрещено. Также не написано об этом в церковных правилах. Однако, будет правильно посетить в этот день храм, чтобы помолиться святым. После чего можно идти работать.