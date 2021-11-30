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Из дома в Санкт-Петербурге украли сейф с деньгами и драгоценностями на 12 млн рублей

9:27:0711/30/2021
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Позже сейф со следами взлома был обнаружен в лесу.

Украденный сейф с 12 млн рублей обнаружили собака. Фото: Pixabay.com

В Санкт-Петербурге злоумышленники похитили сейф из частного доме. В нем лежали деньги и драгоценности общей стоимостью в 12 млн рублей. Ограбление произошло 29 ноября. Тогда преступники отжали стеклопакет и проникли в один из частных домов на Пушкинской улице в деревне Низино. Воры забрали сейф в котором находились документы, ключи от автомобиля, золотые часы и монета из золота, а также драгоценности с бриллиантами и около 400 тысяч рублей.

Ущерб, который нанесли нарушители правопорядка собственникам дома оценивается в 12 млн 375 тыс. рублей. После того, как пострадавшие обратились в следственные органы, были организованы оперативные и розыскные мероприятия, в ходе которых Трамонтана нашла украденный сейф. Он находился в 150 метрах от дома, только ничего из содержимого уже внутри не было. На конструкции обнаружили следы взлома. Сейчас представителями власти возбуждено уголовное дело.

Напомним, ранее «Курьер.Среда» писал, что в Бужаниново произошла массовая драка на одном из местных предприятий. Известно, что потасовка случилась на заводе «Экоокна», там представители одной национальности возмутились тем, что они получает меньше, чем лица другой национальности, на почве чего и возник конфликт. Сейчас полицейские допрашивают свидетелей.

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