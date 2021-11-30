Штамм "Омикрон": грозит ли россиянам локдаун из-за нового варианта коронавируса, ответил эксперт

Руководитель отдела арбовирусов и лаборатории биологии и индикации арбовирусов НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Бутенко заявил, что не видит необходимости в карантинных ограничениях из-за нового штамма коронавируса, который назвали "омикрон". Биолог считает, что локадун нужно вводить только при наличии конкретной угрозы для населения, подтвержденной документально и фактически а пока такой не существует. Как и большинство экспертов, Бутенко считает, что основным методом борьбы с вирусом является вакцинация.
По официальным данным, случаев заражения новым штаммом ковида в России пока обнаружено не было. Он был обнаружен на прошлой неделе в Южной Африке. А через некоторое время его нашли и в целом ряде других стран. А Всемирная организация здравоохранения обозначила находку греческой буквой "омикрон". Также ведомство ранее сообщало, что разновидность имеет большее количество мутаций, чем предыдущие штаммы. По словам представителей организации, такое явление может сказаться на эффективности прививки.
Напомним, ранее «Курьер.Среда» писал, что под Новосибирском трактор насмерть переехал 17-летнего студента. Все случилось в селе Минино. Там 41-летний житель ехал задам на тракторе и не заметил стоящего за ним студента. Мужчина совершил наезд на человека, который получил травмы. От полученных ранений пострадавший скончался на месте. Сейчас правоохранители возбудили уголовное дело. Обвинение будет выдвинуто за совершение причинения смерти по неосторожности.