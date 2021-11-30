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Депутат от КПРФ Валерий Рашкин попал в больницу из-за обострившейся на нервной почве болезни после «лосиного» дела

9:34:4311/30/2021
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Рашкина ждет операция.

Рашкин попал в больницу. Из-за нервов у него начались проблемы со здоровьем. Фото: Официальный сайт Госдумы России.

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин, которы ранее был задержан за незаконную охоту и лишен депутатской неприкосновенности, попал в больницу. Также сообщается, что причиной госпитализации стала обострившаяся на нервной почве глазная болезнь. Сейчас чиновник ждет проведения операции. А вот секретарь ЦК КПРФ Сергея Обухова заявляет, что с 25 ноября, не произошло никакого продвижения по делу о незаконной охоте. Он считает, что торопиться с разбирательствами никто не будет, потому следствие уже получило разрешение на вмешательство в дело, а сам Рашкин признал свою вину и возместил ущерб.

В Четверг 25 ноября большинством голосов депутатов Государственной думы было принято решение о лишении Валерия Рашкина депутатской неприкосновенности. Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный заявил, что такое решение было принято для справедливого разбирательства по делу о незаконной охоте.

Валерий Рашкин был задержан в октябре 2021 года в Саратовской области. Тогда в багажнике его отечественного автомобиля была найдена разделанная туша лося. Сам чиновник заявил, что нашел животное. Однако после выпустил видео на своем YouTube-канале, в котором полностью признал вину в содеянном, но сообщил, что был уверен в законности своих действий.

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депутатгоспитализацияОперация.Валерий Рашкин
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