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В Бердске расхватали квартиры в заброшке Минобороны: Бизнесмен Голубев выкупил дома за 61 млн рублей после «заморозки» на 15 лет

5:09:2310/12/2021,Анастасия Солодкова
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Стоимость жилья в 5-этажной новостройке на ул. Авиаторов подскочила. Но свободных квартир почти не осталось. Раскупили квадратные метры даже в той части дома, которая сдается весной 2022 года.

Военный городок Бердска окрасился в яркие цвета. Фото: из архива Курьер.Среда
Сюжет: Заброшенные места Бердска
«Заброшку» подожгли дети: Власти Бердска никак не могут снести расселенную двухэтажку

«Заброшку» подожгли дети: Власти Бердска никак не могут снести расселенную двухэтажкуБизнесмен Виктор Голубев разукрасил выкупленные за 60,9 млн рублей заброшки Минобороны в Бердске в яркие цветаЕщё 53 новости

С лета выросла стоимость квартир в ЖК «Военный городок» в Бердске. Если в июне 2021 года однокомнатные в бывшей заброшке Минобороны на ул. Авиаторов продавали за 1,7 млн рублей, то в октябре в объявлениях на «Авито» значатся иные цифры — от 1,9 до 2,1 млн рублей (37,3 и 39 кв. метров). «Двушка» площадью 56 квадратов с 2,3 млн подорожала до 2,6 млн рублей. Ценник «трешек» колеблется в районе 3,5 млн рублей. Квартир осталось мало, в том числе трехкомнатных.

Напомним, что речь идет о двух 5-этажках, которые в марте 2021 года выкупил на аукционе один из крупнейших бизнесменов Бердска Виктор Голубев за 61 млн рублей. Два здания из бетонных плит соединены кирпичной вставкой, где тоже есть квартиры.

Как рассказали в отделе продаж Голубева 12 октября, однокомнатные квартиры остались только на первых и пятых этажах, а также торцевые.
- Есть одна «однешка» в кирпичной вставке 34 кв. метра на первом этаже по цене 1,9 млн. Цена там же за квартиру 39 квадратов - 2,15 млн, 41 квадрат стоит 2,3 млн, а площадью 48 квадратов - 2,65 млн рублей, - рассказали «Курьер.Среда» в отделе продаж.

Сдача дома запланирована на четвертый квартал 2021 года.
- Первые 4 подъезда сдаем к Новому году. Еще 4 подъезда — весной. Но на ремонт квартир мы не запустим покупателей, пока не пройдет комиссия Росстройнадзора, - подчеркнули специалисты по недвижимости.

При этом квартиры практически раскупили, по их словам, уже в обоих домах. Хотя второй, где тоже идет отделка, будет сдан в марте-мае 2022 года — в зависимости от погоды предстоящей зимой.
- У нас вторая половина дому по «однешкам» уже разобрана, - уточнили в отделе продаж

Всего в панельных домах, которые начало строить лет 15 назад оборонное ведомство для служащих бердского гарнизона (вертолетный полк и бригада спецназа ГРУ), 150 квартир. Часть из них, как сообщал «Курьер.Среда», получат врачи из числа молодых специалистов, часть — дети-сироты. Квартиры для них будет покупать бюджет. Договоренность об этом есть между бизнесменом и мэром Бердска Евгением Шестерниным.

Кроме того, глава минздрава Новосибирской области Константин Хальзов побывал на стройке и одобрил решение о предоставлении жилья медикам для ликвидации кадрового голода в Бердской ЦГБ. Предположительно, речь идет о 22 бюджетных квартирах. Остальные выставлены на коммерческую продажу. Как утверждают эксперты, за время простоя сделанные по советским ГОСТам бетонные плиты нисколько не пострадали.

Сейчас в половине новостройки №4 на ул. Авиаторов заканчивают внутреннюю отделку, благоустройство двора, внутриквартальные проезды. Снаружи 5-этажку в военном городке  раскрасили в яркие синий, оранжевый и белый цвета. Подключение к коммуникациям уже завершено.

В таком виде 5-этажки простояли около 15 лет, брошенные Минобороны. Фото: из архива Курьер.Среда

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