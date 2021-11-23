В Бердске заброшенный «Речкуновский» санаторий-призрак продают под коттеджи и гостиницу: Мэрия не давала разрешения на снос

Территории заброшенного с начала 2000-х годов санатория «Речкуновского» в Бердске снова обещают возрождение. На этот раз помимо реабилитационного центра кардиологической клиники им. Мешалкина, которой принадлежит небольшой участок со зданием, планируют строительство коттеджного поселка и гостиницы санаторного типа. Как рассказали НГС собственные источники, сейчас разрабатывают эскиз отеля, который при удачном стечении обстоятельств и участии в государственной программе могут возвести в 2022-2024 годах.
Не самую близкую перспективу облагораживания и использования этой части Речкуновской зоны намечают и в бердской администрации. Хотя власть очень заинтересована, чтобы в заброшку, наконец, вдохнули жизнь. По словам начальника управления градостроительства мэрии Бердска Дмитрия Есикова, недавно обращался за консультацией один из владельцев земли бывшего санатория.
- Там есть несколько собственников. Пока у них только планы. Они думают, разрабатывают концепцию, что и как делать. Пока официально в администрацию никто не обращался. Но они будут обязаны это сделать в случае реконструкции или сноса зданий, при любых действиях. Без нас они ничего не смогут начать делать — мы даем разрешения. Но пока они не определились, - прокомментировал «Курьер.Среда» 23 ноября Есиков.
Он рассказал, что слышал о планах возвести на территории бывшего Речкуновкого санатория профилакторий, филиал клиники им. Мешалкина, о других идеях. Но готовых проектов пока нет.
- Мы готовы в любой момент рассмотреть документацию. Милости просим. Но документов никто не приносил. И если они начнут что-то делать без согласия администрации, - это будет считаться незаконным. Потенциальные застройщики тоже это прекрасно понимают и не будут вкладывать деньги в объекты, которые могут получить предписание о сносе. Вряд ли они станут рисковать деньгами. Это частный капитал. А капиталовложения там будут очень большие, - отметил чиновник.
Она напомнил, что территория бывшей речкуновской здравницы уже много десятков лет не является муниципальной землей — находится в частной собственности. Между тем, городу крайне выгодно, чтобы брошенная земля и развалившиеся здания в лесу начали функционировать.
- Во-первых, на заброшенной территории возможен криминал. Там и дети лазят, могут получить травмы на опасном объекте. И если этой землей начнут заниматься, для города будет очень хорошо — будет благоустроенная территория. И мы будем спокойны, что никакого ЧП у нас не произошло. Это во-вторых. А в-третьих, пойдут налоги, - констатирует Дмитрий Есиков.
Он подчеркнул, что пока собственники не определились с будущим Речкуновки, но планы у них точно есть. И это вселяет оптимизм — как только проверят проектную документацию, бердская власть сразу даст разрешение на реконструкцию и не будет вставлять палки в колеса, заявил Есиков. Тем более, что сейчас акцент делается на внутренний туризм, а Новосибирская область входит в число популярных маршрутов для медицинского туризма. Все это на фоне закрытия границ в условиях пандемии коронавируса приобретает актуальность.
Вместе с тем, эксперты не считают целесообразным строит на месте заброшки второй «Речкуновский» санаторий или «Сосновку», которая есть по соседству. Как прокомментировал для НГС гендиректор девелоперской ГК «Система» Валентин Тиунов, возможно использовать территорию под гостиницу или апартаменты с оздоровительным уклоном. Он оценил проект в 700-800 млн рублей.
Есть идея часть заброшенной ныне территории отдать под коттеджную застройку. Одновременно один из собственников земли ЗАО «Сосновка» хочет сохранить санаторно-курортное назначение. Такие планы имеет клиника им. Мешалкина, владеющая зданием бывшего главного лечебного корпуса с начала 2000-х годов. Предположительно, учреждение обратилось в российский Минздрав с просьбой выкупить «Речкуновский» санаторий — сделать его федеральной собственностью, чтобы сохранить профиль, создать крупный реабилитационный центр.
Еще в 2019 году начали говорить о необходимости реабилитации онкобольных на месте разрушенной Речкуновки. Заявляли также о строительстве центра по программам кардио-, нейрореабилитации, чтобы вернуть былую славу бердской здравнице и закрепить позиции знаменитой на всю страну клиники имени академика Мишалкина. Более того, два года назад даже начали строить ограду, сообщал «Курьер.Среда».
- Рассчитываем, что земельному участку, сформированному государством для использования под санаторно-курортное учреждение, и лесные насаждения, образующие зону с особым природоохранным статусом, в ближайшем будущем вернут славу курортного района, - сообщали в клинике.
Однако весной 2021 года там уже менее оптимистично оценивали перспективу.
- Вопрос о расширении реабилитационного центра в речкуновской зоне рассматривается, но это только планы, пока никак не согласованные в правительстве, - рассказала специалист клиники Мешалкина по связям с общественностью Дарья Семенюта.
Санаторий «Речкуновский» был построен в 1959 году в лесу недалеко от Бердского залива. В советское время «Речкуновка» пользовалась большой популярностью, была здравницей всесоюзного значения. Ежегодно сюда приезжали на отдых и оздоровление до 10 000 человек.
Сначала хозяином «Речкуновского» санатория была Федерация профсоюзов Новосибирской области, а затем «Теркурсовет», который накопил долгов на 40 млн рублей, так как в начале нулевых соцстрах перестал перечислять деньги из-за общего экономического кризиса в стране. Банкрот «продался» компании «Фарм-Про» за 45 млн рублей и тут же закрылся.
Сейчас заброшка привлекает разве что сталкеров и звезд эстрады своей монументальной разрухой и мистическими пейзажами. Как сообщал «Курьер.Среда», Дима Билан во время последних гастролей в Новосибирск записал клип на развалинах «Речкуновского» санатория в Бердске.