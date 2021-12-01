Прокуратура Новосибирска организовала проверку из-за падения школьницы в шахту лифта заброшенного здания

В Новосибирске прокуратура Калининского района организовала проверку после сообщений СМИ о десятикласснице, которая упала в шахту лифта, прогуливаясь по заброшенному зданию. Известно, что ученица сорвалась с высоты седьмого этажа и с многочисленными травмами была госпитализирована в медучреждение. В ходе проверки ведомство оценит меры, которые были приняты соответствующими органами по исполнению законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Также сотрудниками прокуратуры была проведена проверка по факты соблюдения требований на законодательном уровне, связанных с консервацией зданий строительства и незавершенного строительства. В частности было проверено здание, которое находится по адресу ул. А.Невского. По итогам данной проверки сотрудники ведомства направили судебный иск в интересах неопределенного круга лиц к ГБУЗ НСО «ГКБ № 25», Министерству здравоохранения Новосибирской области о признании незаконным в части непринятии мер по консервации этого «недостроя». Судом иск был удовлетворен.
Напомним, ранее «Курьер.Среда» писал, что поклонники путаны названивают рекламной компании в Южно-Сахалинске. Там рекламное агентство решило обзавестись рабочим номером, который был приобретен в одном из местных салонов связи, а когда они вставили сим-карту в телефон, начали приходить сообщения и поступать звонки с вопросами об оказании интимных услуг за деньги. Тогда работники поняли, что ранее номер телефона принадлежал проститутке и поменяли его.