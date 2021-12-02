Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизыДокументы Бердска
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
02.12
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

В России новое жилье начнут строить из отходов заброшенных домов

3:09:3612/2/2021
0

Такая идея может привести к снижению цен на строительство.

При строительстве жилых домов будут использоваться строительные отходы. Фото: Pixabay.com

В России будут использовать отходы от реконструкции старых зданий и строительства новых помещений буду использоваться при возведении жилых помещений. Минстрой, Минприроды, Российский экологический оператор (РЭО) должны предоставить в кабмин несколько предложений о применении вторсырья при строительстве жилой недвижимости, ЖКХ и при благоустройстве территорий. По словам экспертов, такая идея может привести к снижению цен на строительство. А вот одним из самых больших рисков является вопрос о качестве таких материалов.

Ранее уже сообщалось, что руководство страны хочет рассмотреть использование всех отходов с пользой. Это касается, как бытовых отходов, так и промышленных. Такое действие поможет не скапливать 8 млрд тонн таких отходов. Для этого нужно разработать системы привлечения в оборот вторичного сырья, которое сделано из отходов в строительстве, сельском хозяйстве, промышленности, пишут Известия.

В аппарате вице-премьера Виктории Абрамченко подтвердили факт данного поручения. Идея разрабатывается в рамках стратегии до 2030 года «Экономика замкнутого цикла». Целями проекта называются создание второй жизни для отходов и сделать из них полезные материалы, которые будут применять в разных отраслях. Однако сейчас действуют стандарты, согласно котором нельзя применять мусор при использовании некоторой продукции.

– В Европе с такими вопросами дела обстоят лучше. Там перерабатывают 98№ отходов. Я полностью поддерживаю такое решение и считаю, что предложение со стороны правительства является оправданным, – считает управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
домстройкаОтходы.
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

А вы согласны с таким предложением?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Молитвы на очищение души от негатива в праздник иконы Божией Матери «В скорбех и печалех Утешение»: для дома и храма
3:00:01 12/2/2021
Молитвы на очищение души от негатива в праздник иконы Божией Матери «В скорбех и печалех Утешение»: для дома и храма
В Подмосковье подросток умер из-за оторвавшегося тромба прямо во время итогового сочинения в школе
2:48:41 12/2/2021
В Подмосковье подросток умер из-за оторвавшегося тромба прямо во время итогового сочинения в школе
Даты с двойками: самые сильные даты декабря – «02.12.2021, 12.12.2021, 22.12.2021»: что обязательно сделать в эти магические даты для изменения своей судьбы
2:45:09 12/2/2021
Даты с двойками: самые сильные даты декабря – «02.12.2021, 12.12.2021, 22.12.2021»: что обязательно сделать в эти магические даты для изменения своей судьбы
Каждый россиян зарабатывает в месяц 54 000 рублей, выяснила власть
2:42:20 12/2/2021
Каждый россиян зарабатывает в месяц 54 000 рублей, выяснила власть
Знаменитые и чудотворные списки иконы Божией Матери «В скорбех и печалех Утешение»: где верующим увидеть святыню и о чем помолиться святому лику
2:30:05 12/2/2021
Знаменитые и чудотворные списки иконы Божией Матери «В скорбех и печалех Утешение»: где верующим увидеть святыню и о чем помолиться святому лику
В Подмосковье ученик 11 класса умер прямо во время итогового сочинения
2:27:30 12/2/2021
В Подмосковье ученик 11 класса умер прямо во время итогового сочинения
«Желудочный ковид»: что это и насколько опасно заболевание
2:24:06 12/2/2021
«Желудочный ковид»: что это и насколько опасно заболевание
Милейшие поздравления в День пушистой нежности 2 декабря
2:15:52 12/2/2021
Милейшие поздравления в День пушистой нежности 2 декабря
Категорические запреты на праздник иконы Божией Матери «В скорбех и печалех Утешение»: три очень нужных дела
2:15:34 12/2/2021
Категорические запреты на праздник иконы Божией Матери «В скорбех и печалех Утешение»: три очень нужных дела
У переболевших коронавирусом участились случаи диабета
2:11:04 12/2/2021
У переболевших коронавирусом участились случаи диабета