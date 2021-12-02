В России новое жилье начнут строить из отходов заброшенных домов

В России будут использовать отходы от реконструкции старых зданий и строительства новых помещений буду использоваться при возведении жилых помещений. Минстрой, Минприроды, Российский экологический оператор (РЭО) должны предоставить в кабмин несколько предложений о применении вторсырья при строительстве жилой недвижимости, ЖКХ и при благоустройстве территорий. По словам экспертов, такая идея может привести к снижению цен на строительство. А вот одним из самых больших рисков является вопрос о качестве таких материалов.
Ранее уже сообщалось, что руководство страны хочет рассмотреть использование всех отходов с пользой. Это касается, как бытовых отходов, так и промышленных. Такое действие поможет не скапливать 8 млрд тонн таких отходов. Для этого нужно разработать системы привлечения в оборот вторичного сырья, которое сделано из отходов в строительстве, сельском хозяйстве, промышленности, пишут Известия.
В аппарате вице-премьера Виктории Абрамченко подтвердили факт данного поручения. Идея разрабатывается в рамках стратегии до 2030 года «Экономика замкнутого цикла». Целями проекта называются создание второй жизни для отходов и сделать из них полезные материалы, которые будут применять в разных отраслях. Однако сейчас действуют стандарты, согласно котором нельзя применять мусор при использовании некоторой продукции.
– В Европе с такими вопросами дела обстоят лучше. Там перерабатывают 98№ отходов. Я полностью поддерживаю такое решение и считаю, что предложение со стороны правительства является оправданным, – считает управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский.