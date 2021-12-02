Даты с двойками: самые сильные даты декабря – «02.12.2021, 12.12.2021, 22.12.2021»: что обязательно сделать в эти магические даты для изменения своей судьбы

Нумерологическое число 2 известно нумерологам как в высшей степени женская сила, которая олицетворяет грацию и силу. Он сотрудничает, всегда стремясь вернуть мир и равновесие в отношения или ситуацию. Это нумерологическое число также очень чувствительно. Считается, что у него самая сильная интуиция.
Люди, родившиеся второго числа, подают себя заслуживающим доверия человеком, который может разобраться в ситуации с обеих сторон и дать справедливый совет и руководство. Людей тянет к ним из-за мягкого характера и экстрасенсорных способностей.
В целом цифра 2 в нумерологии означает партнерские отношения – объединение или уравновешивание двух отдельных людей, концепций или вещей. Хотя двойка обладает огромной властью над любой ситуацией, он использует ее с такой дипломатичностью и тактом, что в результате получается не контроль и власть, а гармония и командная работа. Это посредник, способный непредвзято видеть две стороны ситуации и направлять других по срединному пути.
В даты с цифрой 2 новые знакомства могут быть трудными, но, если вы хотите почувствовать связь прямо здесь и сейчас, интенсивность и близость усиливаются в течение 2 дней. Чем больше вы рассказываете о себе, тем больше вероятность того, что ваше свидание ответит взаимностью—и почувствует связь с вами.
Для этого, если пойдете на свидание в 2 декабря, 12 или 22 декабря, то расскажите небольшую историю из своего детства своему партнеру. Также задавайте вопросы, требующие более вдумчивого ответа.