Пять типов мужчин, в которых вы никогда не должны влюбляться

Есть много парней, у которых есть проблемы с обязательствами. И если вы встречаетесь с одним из них, вам это нехорошо. Ваши отношения никуда не денутся. Чем раньше вы это поймете, тем скорее обретете настоящее счастье и любовь.
Ниже приведен список парней, с которыми никто (любого возраста) не должен проводить ни секунды, как только вы их узнаете, пишет yourtango.com.
Не пытайтесь их изменить. Не пытайтесь помочь им преодолеть фобию обязательств. Вместо этого просто бегите! В конце концов, чем больше времени вы проводите не с тем человеком, тем больше времени у вас уйдет на встречу с нужным человеком.
Отбросьте этих пятерых парней, которые никуда не денутся, потому что свидания с ними только приводят к горю.
1. Мамин мальчикМы все встречались с таким парнем. Он не принимает решений без участия мамы.
Вы можете узнать вариацию некоторых из этих других парней в списке, смешанную с сыном мамы. (Например, он также может уклоняться от обязательств, потому что он уже предан своему главному давлению: своей матери.)
Способ обнаружить маменькин сынок - это когда мама помогает ему выбрать его дом (или одежду), а не вы.
Он спрашивает ее мнение, а не ваше. И если маме нужно прийти, чтобы позаботиться о нем, когда он болен, а ему 30, у вас определенно есть один из этих парней под рукой. Избавьтесь от этого чувака быстрее, чем по дурной привычке, потому что вы не хотите в конечном итоге стирать его и разбираться в его жизни.
2. Неуверенный пареньДамы, вы слышали это раньше и услышите снова. Если он говорит, что не хочет обязательств, он имеет в виду это, и вы должны уважать это! Вы не собираетесь передумать.
И вы никогда не получите того, чего действительно хотите, ожидая, пока он увидит свет и преодолеет свои проблемы с обязательствами. Бросьте этого парня и развернитесь, чтобы найти любовь всей своей жизни .
3. ИгрокЭтот парень настроен только на одно, и его основная функция - играть. Если он женится на тебе, угадай, что? Он по-прежнему будет вести себя как игрок, только на этот раз вы назовете его серийным читером .
Он не хочет серьезных отношений, и вы тоже не должны, потому что с этим парнем вы зря теряете время. Вы можете легко заметить его на Facebook со всеми горячими женщинами на его фотографиях. Отбросьте его И его особую фобию обязательств.
4. НарциссМы все уже видели этого парня раньше - симпатичного мальчика со смешанными социопатическими наклонностями. Вы можете спутать нарцисса с игроком или обычным уклончивым типом.
Но на самом деле он находится в очень реальных отношениях ... с самим собой . Нет места для вас, ваших потребностей или ваших проблем, потому что он слишком одержим собой. Извините, но с этим парнем картина никогда не изменится. Удачи в поиске подходящего зеркала, когда он рядом.
5. ФлакеЖенщин все время называют ненадежными, но правда в том, что мужчины такие же ненадежные. И когда вы объединяете это с безвкусной, у вас возникает настоящая проблема.
Никогда нельзя воспринимать этого парня всерьез. Он из тех парней, с которыми вы вступаете в текстовые отношения, который говорит, что он так увлечен вами, но никогда не может найти время для настоящего свидания, на котором можно по-настоящему поговорить.
Может быть, он не знает, что хочет делать со своей жизнью (хотя ему 40). Может быть, он действительно хочет вас пригласить, но не может принять самое простое решение, фильм это или ужин. Да, ты очень быстро устанешь от этого парня. Отбросьте его, потому что он тоже не вратарь.