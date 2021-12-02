Подробный гороскоп на декабрь 2021 года для всех знаков зодиака

В этом декабре мы можем ожидать, что наша жизнь изменится и претерпит революцию; никакого новогоднего разрешения не требуется.
В самый первый день декабря мы увидим, как Нептун покидает ретроградный свет. Это время, когда мы осмеливаемся глубже понять, кто мы есть, и исследовать свои страсти, видения и мечты. Это начало нового цикла для погружения в наши внутренние истины, которые до этого момента было слишком трудно раскрыть.
Полнолуние в Близнецах, которое произойдет 18 декабря, вызовет наше любопытство, побудит нас копнуть глубже и по-настоящему позволит нашему воображению разразиться новыми творческими, гениальными идеями. Это время, чтобы позволить вдохновению преобразовать вас и стать катализатором для перехода в следующую главу вашей жизни.
На следующий день Хирон идет прямо, помогая нам избавиться от старых способов, которым было трудно позволить умереть. Рекомендуется, чтобы в период полнолуния вы записывали все, что вы готовы отпустить, и в следующий день примите меры, чтобы отпустить это. С каждым днем жизнь, которую вы оставляете позади, будет все дальше и дальше, а будущее, о котором вы мечтали, становится все ближе и ближе, пишет yourtango.com.
Как этот декабрь изменит вашу жизнь?
Гороскоп на декабрь 2021 года на месяц:
ОвенОвен, этот месяц - невероятное время, чтобы исследовать свои цели ... только пока не раскрывайте их другим, у вас может быть враг среди вашего круга друзей, который еще не раскрыл себя. Это важный месяц для нетворкинга и время, когда вы можете почувствовать побуждение снова встретиться со старыми друзьями.
Не стесняйтесь поднимать трубку, если вы скучаете по ним, позвоните, потому что вы никогда не знаете, как сильно они скучают по вам. Не позволяйте своей гордости быть громче вашего желания.
Позже в этом месяце вам может быть легко смотреть на мир, как вам было больно, и возлагать вину за свои проблемы на других, но вы обнаружите, что исцеление происходит гораздо естественнее, когда вы признаетесь в своих ошибках и практикуете извинения. . Вместо того, чтобы вступать в конфронтацию с другими, найдите спор со своим прошлым «я», пока не придете к разрешению.
ТелецТелец, вы действительно хотите видеть лучшее в окружающих вас людях, и это прекрасно. Однако многие из этих людей никогда не смогут оправдать ваши ожидания и не могут быть теми людьми, которые вам нужны, особенно в вашей семье. В этом месяце вам предстоит продумать свои разговоры с ними и перестать умолять их быть тем человеком, которым вы хотели бы быть, и знаете, что они могут стать.
Они должны сделать это сами, а вы должны отпустить их ради себя. Возможно, вы захотите найти новые связи, которые больше соответствуют тому, кем вы стали в этом месяце, не говоря, что они не будут такими хорошими, как предустановленная группа, с которой вы связаны. Они не будут такими же, но когда вы боретесь с окружающими, это может быть долгожданным изменением. Вы критически относитесь не к тому человеку.
БлизнецыБлизнецы, проект, который вы сказали себе когда-нибудь, стартует! Это время, чтобы посвятить себя своим увлечениям, которые, возможно, вы ранее считали недостаточно важными.
В этом месяце вы можете бросить вызов себе новым занятиям, которым будет сложно научиться, но которые принесут вам удовлетворение. Ваши идеи вернут новую энергию в вашу жизнь и освободят от застойных старых привычек, из-за которых вы чувствовали себя в ловушке.
Вам не нужно вести скучную и утомляющую вас жизнь. Освободите себя и станьте той версией себя, которую вы слишком долго откладывали. Нет лучшего времени, чем сейчас. Начни жить своей мечтой и перестань ждать разрешения.
РакРак, нереально, что вы станете профессионалом в том, что делаете в первый день. Будьте терпеливы с собой, как если бы вы были терпеливы, чтобы растение прорастало, росло и цвело.
Вы сами себе навязываете сроки, которые нереалистичны, как и высокие ожидания, которых невозможно достичь. Вы растете, так что позвольте себе расти!
Бывают случаи, когда давление на себя - отличное дело, однако в этом месяце не время. Практикуйтесь в формировании терпимости и будьте добры к себе, когда делаете ошибки. Однако при этом будьте осторожны, чтобы не требовать многого от окружающих. Практикуйте самоокупаемость.
ЛевЛео, в этом месяце в вашей душе много огня, но пора отточить, куда вы вкладываете эту энергию. Вам не нужно сжигать мир дотла, но вам нужно сосредоточить свои намерения на том неправильном, что активно происходит.
Пришло время отстаивать то, во что вы верите, и не отказываться от правильных поступков. Ваш гнев оправдан, но то, что вы с ним делаете, нужно контролировать и сосредоточивать на тех, кто причиняет вам вред. Тем не менее, знайте, когда есть поучительные моменты, на которых можно поучиться. Ваша страсть присутствует, но она может лишить вас возможности увидеть всю картину.
ДеваДева, этот месяц может привести вас именно туда, где вы хотите быть, если вы видите вещи насквозь. Вы не сможете добиться успеха, если вкладываете только половину своей энергии. Если ваше сердце не полностью в этом, и вы не доводите дело до конца, ничто не прилипнет, и вы не будете процветать так, как хотели бы.
Постарайтесь увидеть что-то за пределами себя и примите помощь, когда ее предложат. Это будет чрезвычайно ценно, особенно когда вы доберетесь до места, где вы можете оказать помощь, как способ выразить благодарность всем тем, кто был там для вас.
ВесыВесы, ваш девиз в этом месяце должен быть «Работайте умнее, а не усерднее». Вы пытаетесь добиться многого, но, выполняя запланированный объем работы, вы быстро исчерпаете свои ресурсы, и у вас не будет энергии для продолжения.
Чтобы добиться успеха, вам нужно быть устойчивым. Однако, несмотря на хаос, будьте уверены, что вы показываете свою благодарность. Возможно, у вас не был тот год, на который вы надеялись, но посмотрите, чего вы достигли. Эта магия - это вы, наслаждайтесь ею и гордитесь всем, что вы смогли сделать!
СкорпионСкорпион, в последний месяц года ты становишься все более раздражительным. Вопрос в том, разочарованы ли вас окружающие или проблема, которую вы не можете решить внутри себя? Скорее всего, это не те, с кем вы общаетесь, хотя временами они могут доставлять незначительные неудобства.
Возможно, вас раздражает дилемма, которую вы не нашли решения; как вы можете проработать этот месяц вместо того, чтобы воздействовать на других своим гневом? Вы можете быстро сказать другим, как они должны измениться, чтобы стать лучше, но способны ли вы проявить такую проницательность по отношению к себе и самостоятельно решить этот вопрос?
СтрелецСтрелец, этот месяц - это призыв исследовать свою личность и то, кем вы являетесь на самом деле. Это призыв к действию, чтобы освободить человека, которым вы притворяетесь, а также тех ожиданий, которые другие возлагают на вас. Вы не можете прожить жизнь, будучи тем человеком, которым вы нужны другим.
А как насчет человека, которым вы должны быть? Разве эта версия вас не заслуживает возможности сиять и жить своей правдой? В этом месяце бросьте вызов себе, чтобы завести новых друзей или вступить в новые клубы. Пришло время бросить вызов своему образу мышления и испытать разные пути в этом диком, хаотическом мире.
КозерогКозерог, в этом месяце нужно остерегаться гнева. Вы кипите, но если не остынете, вы можете взорваться не в том человеке и в неподходящее время. Что вы не можете изменить внутри себя и как по-новому подойти к этим проблемам?
Проявите творческий подход к решению проблем, которые вы слишком боитесь обсуждать. Вы верите в то, что правильно, поэтому убедитесь, что ваш образ жизни по-прежнему совпадает с вашим моральным компасом. Ни за что не подвергайте опасности свою добродетель. Не стоит терять себя
ВодолейВодолей, вы идете в такт своему барабану, но в этом месяце вы обнаруживаете, что другие идут на вашем пути. Вы вступаете в роль лидера, и пора принять ее. Вы - личность, и вы крайне редки; которые являются отличными качествами прирожденного лидера.
Не уклоняйтесь от внимания и тяги, которые вы создаете. Примите это и поймите, что вы можете помочь изменить мир к лучшему. Однако знайте, что никого не стоит недооценивать. Ожидайте наихудшего сценария и удивляйтесь, когда вселенная покажет вам что-нибудь хорошее.
РыбыРыбы, если вы переросли свой круг, ничего страшного. Вы неплохой человек для того, чтобы превратиться в нового человека. Этот месяц должен вдохновить вас найти больше людей, которые думают так же, как вы, которых вдохновляют те же вещи, которые движут вами.
Вам не нужно иметь большой круг и быть уважаемым всеми, это нормально, когда ваша группа будет сплоченной и избирательной. Толпа может быть тише клики. Будьте поддержаны людьми, которые любят вас, а не рассматривают вас как комфортного или постоянного человека в своей жизни. Вы намного больше, чем это.