Кармический коридор затмений закроется 4 декабря 2021 года полным солнечным затмением: точное время астрособытия, особенности, в каких регионах России его можно наблюдать

4 декабря, в 10:34 по московскому времени, наступит полное солнечное затмение. Его частичная фаза начнется в 08:29 и продлится до 12:36. Однако полная фаза займет лишь 1 минуту и 54 секунды. Более того, это солнечное затмение станет последним в 2021 году. Именно оно закроет коридор затмений, который начался еще 19 ноября этого года — в день полной Луны.
Получится ли увидеть солнечное затмение в России?
К сожалению, увидеть затмение в России не получится. Более того, его увидят далеко не многие жители нашей планеты. В каком-то смысле насладиться полноценным затмением получится лишь у единиц, поскольку полное солнечное затмение будет видно лишь на территории Антарктиды. А его частичная фаза будет заметна в частях Австралии, Африки и в акватории трех океанов: Индийского, Атлантического и Тихого. Именно поэтому существует альтернативный способ наблюдения за солнечным затмением.
Как увидеть затмение?
Чтобы увидеть затмение, можно сделать проектор Обскура с помощью подручных средств. Для этого понадобится алюминиевая фольга, скотч и картонная коробка из-под хлопьев или крупы. В видеоролике от NASA вы сможете узнать, как смастерить домашний прибор Обскура.
Добавим, что также 4 декабря состоится последнее новолуние этого года. Вкупе с затмением этот день становится невероятно удивительным и особенным днем для каждого любителя астрономии. Если увидеть полноценное затмение дано не всем, то тоненький серп Месяца получится заметить во всех регионах России.
Отметим, что такой день как нельзя лучше подходит для проведения мощных ритуалов. Каждый человек сможет занятья необычным обрядом на привлечение всего самого лучшего в свою жизнь. Лучше всего проводить их ночью, ближе к полуночи. Именно в это время Луна обретает самое сильное влияние.