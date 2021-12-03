Путин ударил кулаком по столу при обсуждении взрыва на шахте «Листвяжная» Кузбасса

Президент России Владимир Путин ударил кулаком по столу во время обсуждении трагедии на кузбасской шахте «Листвяжная». Он заявил, что злоупотреблять мужеством и смелостью горняков, которые спускались в шахту даже в опасных условиях труда нельзя. Также глава дал поручение выяснить все обстоятельства и причины произошедшего. Путин заявил, что на предприятиях должны быть созданы такие условия труда, чтобы сотрудникам не приходилось рисковать своими жизнями при выполнении своих должностных обязанностей. Такое заявление было сделано после выступления главы министерства труда и социальной защиты Антона Котякова о системе оплаты труда шахтеров и ударил кулаком по столу.
Взрыв на шахте в Кемеровской области произошел 25 ноября, тогда под землей находились 285 человек. Общее число пострадавших составило 96 человек. Сейчас известно, что 51 из них погиб: 46 шахтеров и пять спасателей. В регионе был объявлен траур, а после режим ЧС. Спасательные работы на месте трагедии несколько раз приостанавливались из-за высокой концентрации газа под землей. Однако вчера они были возобновлены: достали уже два тела.