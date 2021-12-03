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В Новосибирской области нашли 396 инфицированных коронавирусом за сутки на 3 декабря

8:44:2612/3/2021
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За прошедшие сутки коронавирус убил пятнадцать пациентов: мужчины в возрасте 41, 49, 59, 69, 75, 64, 74, 87 лет и женщины в возрасте 60, 57, 81, 54, 83, 87, 75 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 3 845 человек.

Коронавирус быстро распространяется. Фото: Pixabay
Сюжет: Четвертая волна коронавируса
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Симптомы длительного ковида: «Горячая вода пахнет гниющим мясом»В России коронавирус убил 1 217 пациентов за сутки на 3 декабряЕщё 385 новости

В Новосибирской области озвучили статистику о зараженных коронавирусом за сутки на 3 декабря. Всего в регионе зарегистрировано 83 921 случаев инфицирования ковидом, в том числе у 8 946 детей. А за последние сутки это число составляет 396. При этом 57 734 пациентов полностью излечились от коронавируса, а за сутки - 128 сибиряков стали здоровыми.

За прошедшие сутки коронавирус убил пятнадцать пациентов: мужчины в возрасте 41, 49, 59, 69, 75, 64, 74, 87 лет и женщины в возрасте 60, 57, 81, 54, 83, 87, 75 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 3 845 человек.
В отделениях реанимации на сегодняшний день борются за жизнь 309 сибиряков, а на ИВЛ – 55.

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