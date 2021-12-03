В Приамурье взорвался котел отопления. Погиб один ребенок

В Амурской области скончался 11-летний ребенок в результате взрыва твердотопливного котла отопления. Сейчас следователи возбудили уголовное дело, рассматривается версия неправильной эксплуатации оборудования. Такое заявление сделали пресс-служба следственного управления СК РФ по региону. Также в ходе осмотра помещения, в котором произошла трагедия, следователи допускают, что неправильно был выполнен монтаж конструкции. В случае, если правонарушения буду выявлены, а виновные лица установлены, им будет грозить до двух лет лишения свободы.
Напомним, ранее «Курьер.Среда» писал, что в Москве под окнами одного из жилых домов было обнаружено тело 14-летнего ребенка. По предварительной информации следственных органов, он совершил суицид. Известно, что тело мальчика обнаружили случайные прохожие, которые тут же вызвали сотрудников соответствующих органов. Сейчас проводится проверка по данному факту. Причина произошедшего пока не установлена.