Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизыДокументы Бердска
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
03.12
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

В Нью-Йорке задержали террориста с дробовиком у здания ООН

7:50:5012/3/2021
0

Мужчина заявил, что хочет передать какие-то документы представителям ООН, однако это оказались простые медицинские справки.

Мужчина с дробовиком гулял у здания ООН в Нью-Йорке. Его задержали. Фото: Pixabay.com

В Нью-Йорке задержан мужчина, который разгуливал у здания штаб-квартиры ООН с дробовиком в руках. Полицейские оцепили место происшествия, мужчина три часа гулял из стороны в сторону за забором помещения. На просторах интернета появилось видео, на кадрах которого видно, как на месте инцидента расположились снайперы. А неизвестный к красной куртке и джинсах направил дуло себе на нижнюю челюсть. известно, что никаких требований он не выдвигал.

После задержания неизвестного мужчины, который старше 60-и лет, выяснилось, что он прибыл в Нью-Йорк из штата Флорида еще 1 декабря и заселился в отеле «Милениум». Сотрудники правоохранительных органов осмотрели его номер, но ничего противозаконного там найдено не было. Причины, по которым Американец разгуливал с оружием выясняются.

Напомним, ранее «Курьер.Среда» писал, что в Амурской области скончался 11-летний ребенок. Трагедия произошла из-за взрыва котла отопления. Сейчас сотрудники правоохранительных органов все обстоятельства случившегося, уже был проведен обыск на месте происшествия.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
происшествиеоружиеНью-Йорк.
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Мужчина хотел совершить суицид?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Массовые ограбления в Калифорнии: из-за нищеты в коронавирус люди врываются в магазины и грабят на тысячи долларов. Власть начала борьбу с помощью фиксации автономеров
7:53:52 12/3/2021
Массовые ограбления в Калифорнии: из-за нищеты в коронавирус люди врываются в магазины и грабят на тысячи долларов. Власть начала борьбу с помощью фиксации автономеров
В Нью-Йорке задержали террориста с дробовиком у здания ООН
7:50:50 12/3/2021
В Нью-Йорке задержали террориста с дробовиком у здания ООН
В Приамурье взорвался котел отопления. Погиб один ребенок
7:37:13 12/3/2021
В Приамурье взорвался котел отопления. Погиб один ребенок
БердскВ Бердске QR-коды повлияли на новогодние корпоративы. Рестораны снижают цены и предлагают обсудить вопросы по вакцинации лично
7:27:46 12/3/2021
В Бердске QR-коды повлияли на новогодние корпоративы. Рестораны снижают цены и предлагают обсудить вопросы по вакцинации лично
Спасатели нашли тела еще 14 погибших на шахте «Листвяжная» Кузбасса
7:13:53 12/3/2021
Спасатели нашли тела еще 14 погибших на шахте «Листвяжная» Кузбасса
БердскПосле ухода таких людей остаётся не холмик, не крест, не камень, а ученических жизней пламень: дата и время прощания с экс-директором первой школы Тамарой Рябцевой
7:10:49 12/3/2021
После ухода таких людей остаётся не холмик, не крест, не камень, а ученических жизней пламень: дата и время прощания с экс-директором первой школы Тамарой Рябцевой
Самый главный симптом нового штамма коронавируса «омикрон» раскрыт
6:47:55 12/3/2021
Самый главный симптом нового штамма коронавируса «омикрон» раскрыт
Общий и любовный гороскоп на 2022 год для каждого знака зодиака
6:30:41 12/3/2021
Общий и любовный гороскоп на 2022 год для каждого знака зодиака
В Москве под окнами дома нашли мертвым 14-летнего подростка
6:30:10 12/3/2021
В Москве под окнами дома нашли мертвым 14-летнего подростка
В Толмачево экстренно вызвали скорую помощь для пассажира рейса S7 2513 Москва — Новосибирск
6:15:57 12/3/2021
В Толмачево экстренно вызвали скорую помощь для пассажира рейса S7 2513 Москва — Новосибирск