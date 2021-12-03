В Нью-Йорке задержали террориста с дробовиком у здания ООН

В Нью-Йорке задержан мужчина, который разгуливал у здания штаб-квартиры ООН с дробовиком в руках. Полицейские оцепили место происшествия, мужчина три часа гулял из стороны в сторону за забором помещения. На просторах интернета появилось видео, на кадрах которого видно, как на месте инцидента расположились снайперы. А неизвестный к красной куртке и джинсах направил дуло себе на нижнюю челюсть. известно, что никаких требований он не выдвигал.
После задержания неизвестного мужчины, который старше 60-и лет, выяснилось, что он прибыл в Нью-Йорк из штата Флорида еще 1 декабря и заселился в отеле «Милениум». Сотрудники правоохранительных органов осмотрели его номер, но ничего противозаконного там найдено не было. Причины, по которым Американец разгуливал с оружием выясняются.
Напомним, ранее «Курьер.Среда» писал, что в Амурской области скончался 11-летний ребенок. Трагедия произошла из-за взрыва котла отопления. Сейчас сотрудники правоохранительных органов все обстоятельства случившегося, уже был проведен обыск на месте происшествия.