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В столице Австралии впервые выявили штамм коронавируса «омикрон» у полностью вакцинированного пациента

9:08:0212/3/2021
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Приводятся места посещения заболевшего с 29 ноября с требованием ко всем в городе, кто там тоже находился в это время, заполнить соответствующую декларацию и сдать анализы.

Такой случай произошел впервые. Фото: Минздрав Новосибирской области

Новый штамм коронавируса "омикрон" выявили у вакцинированного пациента в столице Австралии Канберры. Как сообщает телеканал АВС, зараженный не ездил за границу.

Приводятся места посещения заболевшего с 29 ноября с требованием ко всем в городе, кто там тоже находился в это время, заполнить соответствующую декларацию и сдать анализы.

В соседнем штате Новый Южный Уэльс выявлено 13 случаев заражения "омикроном", еще один - на Северной территории Австралии.

Ранее "Курьер.Среда сообщал, что за прошедшие сутки коронавирус убил пятнадцать пациентов в Новосибирской области: мужчины в возрасте 41, 49, 59, 69, 75, 64, 74, 87 лет и женщины в возрасте 60, 57, 81, 54, 83, 87, 75 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 3 845 человек.

В отделениях реанимации на сегодняшний день борются за жизнь 309 сибиряков, а на ИВЛ – 55.

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 вакцинаПациент.омикронновый штамм коронавируса
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