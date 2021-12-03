В столице Австралии впервые выявили штамм коронавируса «омикрон» у полностью вакцинированного пациента

Новый штамм коронавируса "омикрон" выявили у вакцинированного пациента в столице Австралии Канберры. Как сообщает телеканал АВС, зараженный не ездил за границу.
Приводятся места посещения заболевшего с 29 ноября с требованием ко всем в городе, кто там тоже находился в это время, заполнить соответствующую декларацию и сдать анализы.
В соседнем штате Новый Южный Уэльс выявлено 13 случаев заражения "омикроном", еще один - на Северной территории Австралии.
Ранее "Курьер.Среда сообщал, что за прошедшие сутки коронавирус убил пятнадцать пациентов в Новосибирской области: мужчины в возрасте 41, 49, 59, 69, 75, 64, 74, 87 лет и женщины в возрасте 60, 57, 81, 54, 83, 87, 75 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 3 845 человек.
В отделениях реанимации на сегодняшний день борются за жизнь 309 сибиряков, а на ИВЛ – 55.