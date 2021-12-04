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Сердечные слова близким и родным на Введение во храм Пресвятой Богородицы 4 декабря

9:45:0712/3/2021
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День Введения во храм Пресвятой Богородицы, который отмечают 4 декабря, праздновали играми на свежем воздухе, катанием на санях, кидались снежки и лепили снежных баб. На Руси считали, что сама зима приезжает в этот день на санях и дует на окна, отсюда и снежные узоры.

Введение во храм Пресвятой Богородицы

В день Введения в храм Пресвятой Богородицы
Я хочу пожелать благодати небесной.
Пусть все мысли твои добротой чуткой полнятся,
Окружает отзывчивый люд повсеместно!

Пусть все силы идут на благие свершения,
Теплотою бескрайней семья согревает,
Матерь Божья от бед мирских и прегрешения
Ежедневно незримым крылом укрывает!

Введение во храм Пресвятой Богородицы

Пусть вера Вас от бед спасает,
Молитвы в небо посылает,
Пусть Богородица хранит,
Её образ, пускай в Храме манит!

Пусть небеса Вас защищают,
Сил придают, от ненастья спасают,
Добро с Вами рядом всегда пусть живёт,
Счастье в пути всегда пускай ждёт!

Введение во храм Пресвятой Богородицы

Богородица святая лишь удачей осветит,
Будет дом Ваш полной чашей
И всех людей в нем тайно хранит.
От бед и горя Она защищает,
И яркой звездой на небе сияет.


Стихи: Поздравок
Открытки: fresh-cards.ru
Стихи: Поздравок
Открытки: fresh-cards.ru

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