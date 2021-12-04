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Нетипичные поздравления для предприимчивых бизнесменов в День сетевика в России 5 декабря 2021

10:15:5912/4/2021
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В первое воскресенье декабря в России отмечается День сетевика. Это профессиональный праздник участников сетевого (многоуровневого, структурного) маркетинга и бизнеса прямых продаж.

День сетевика

Пусть список ваш наполнится друзей,
Чтоб было развиваться веселей,
Чтоб с легкостью читался семинар
И продавался замечательно товар.
Чтоб жили по законам Кийосаки,
Не поддавались чтобы мыслям всяким,
Чтоб к цели шли уверенно, упорно,
И ваш чтоб бизнес строился покорно,
Чтоб сумма денег стала велика,
Вас поздравляю с днем сетевика!

День сетевика

Всем сетевикам желаю
Процветания в работе,
Пусть растут доходы ваши,
Ждет успех за поворотом.

Новых вам высоких взлетов,
Счастья и добра на личном,
Пусть карьера вверх стремится,
Будет в жизни все отлично.

С оптимизмом и задором
За мечтой своей шагайте,
Верьте в цели и задумки,
Никогда не унывайте.

День сетевика

С Днем сетевика, ребята,
Поздравляю нынче вас,
Я желаю, чтоб азарт ваш
В деле нужном не погас.

Пусть доход приличным будет, И карьера вверх идет, Каждый новый день рабочий Только радость пусть несет.

Стихи: Поздравок
Открытки: fresh-cards.ru

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