Нетипичные поздравления для предприимчивых бизнесменов в День сетевика в России 5 декабря 2021

Пусть список ваш наполнится друзей,
Чтоб было развиваться веселей,
Чтоб с легкостью читался семинар
И продавался замечательно товар.
Чтоб жили по законам Кийосаки,
Не поддавались чтобы мыслям всяким,
Чтоб к цели шли уверенно, упорно,
И ваш чтоб бизнес строился покорно,
Чтоб сумма денег стала велика,
Вас поздравляю с днем сетевика!
Всем сетевикам желаю
Процветания в работе,
Пусть растут доходы ваши,
Ждет успех за поворотом.
Новых вам высоких взлетов,
Счастья и добра на личном,
Пусть карьера вверх стремится,
Будет в жизни все отлично.
С оптимизмом и задором
За мечтой своей шагайте,
Верьте в цели и задумки,
Никогда не унывайте.
С Днем сетевика, ребята,
Поздравляю нынче вас,
Я желаю, чтоб азарт ваш
В деле нужном не погас.
Пусть доход приличным будет, И карьера вверх идет, Каждый новый день рабочий Только радость пусть несет.
Стихи: Поздравок
Открытки: fresh-cards.ru