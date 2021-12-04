Киркоров с размахом и дорого отметил 10-летие своей дочери: Черную икру звездные гости поедали ложками

Российский бомонд торжественно и дорого отметил день рождения дочери Филиппа Киркорова. Мероприятие было доверено вести Даве, в качестве приглашенных гостей прибыли Даня Милохин, Клава Кока, Елена Крыгина, Юлия Барановская с детьми, Виктория Шелягова, Ксения Собчак, Регина Тодоренко и Влад Топалов с сыном, дочь Тимати Алиса, дочь Ани Лорак Соня, Валерия и Иосиф Пригожин и многие другие артисты.
День рождения Аллы-Виктории проводился в стиле фильма «Круэлла», одним из подарков для именинницы стал щенок далматинца. Самым долгожданным гостем на празднике оказался Даня Милохин, его Алла-Виктория просто обожает. Филипп собственноручно накладывал дорогому гостю черную икру, на что блогер шутил: «Это гонорар».
На столах было полно всевозможной диковинной еды, кульминацией вечеринки стал торжественный вынос торта в виде фигуры злодейки в окружении далматинцев, сообщили в РЕН ТВ.