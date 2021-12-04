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Киркоров с размахом и дорого отметил 10-летие своей дочери: Черную икру звездные гости поедали ложками

9:25:4412/4/2021
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Кадры с вечеринки, проведенной в честь первого юбилея дочери короля российской эстрады появились в Instagram. Хозяйке торжества подарили щенка далматинца.

Алла-Виктория в образе Круэллы. Фото: Instagram/fkirkorov

Российский бомонд торжественно и дорого отметил день рождения дочери Филиппа Киркорова. Мероприятие было доверено вести Даве, в качестве приглашенных гостей прибыли Даня Милохин, Клава Кока, Елена Крыгина, Юлия Барановская с детьми, Виктория Шелягова, Ксения Собчак, Регина Тодоренко и Влад Топалов с сыном, дочь Тимати Алиса, дочь Ани Лорак Соня, Валерия и Иосиф Пригожин и многие другие артисты.

День рождения Аллы-Виктории проводился в стиле фильма «Круэлла», одним из подарков для именинницы стал щенок далматинца. Самым долгожданным гостем на празднике оказался Даня Милохин, его Алла-Виктория просто обожает. Филипп собственноручно накладывал дорогому гостю черную икру, на что блогер шутил: «Это гонорар».

На столах было полно всевозможной диковинной еды, кульминацией вечеринки стал торжественный вынос торта в виде фигуры злодейки в окружении далматинцев, сообщили в РЕН ТВ.

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день рождениячерная икрадочь певцапоедалась ложкамиФилипп Киркоров
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От редакции

Чем вы угощаете гостей на день рождения?

Аноним, 4 декабря 2021 9:35:02
он не на бюджетные гулял, пусть хоть ложкой хоть вилкой кушает
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