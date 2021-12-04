Самые невезучие знаки в год Тигра-2022: что им сделать до нового года, чтобы сгладить негатив будущего

Уже месяц осталось до Нового года. Совсем скоро в свои владения вступит Тигр. Чего ждать от следующего года каждому знаку зодиака? Кому повезет, а кто останется у разбитого корыта.
Телец. Год для вас будет неоднозначным. С одной стороны, он будет гладить вас по шерсти, а с другой — против. Вы будете искать баланс между семьей и работой. И первая сфера вполне может уступить второй. В любви год будет совсем нестабильным: долгие отношения могут сойти на нет. Вы будете собираться в путешествие, однако туда так и не попадете.
Скорпион. Год начнется с судебного заседания. И неважно кем вы будете свидетелем или ответчиком, нервы вам процесс помотает. Постарайтесь наладить в 2022 году свое питание и записаться на плавание или пилатес. В 2022 году возможны судьбоносные встречи и кратковременные романы.
Козерог. В начале года вам будет казаться, что все против вас забыли: друзья перестанут приглашать вас к себе и вы станете заниматься самобичеванием и копанием в себе. Вам не стоит этого делать, возможно, у ваших друзей просто появилась семья или любимое хобби.
Водолей. Вы будто сбились с пути. Пересмотрите свою жизнь и поймите, чего вам все-таки не хватает. Может оказаться так, что ваше счастье и так уже рядом с вами. В 2022 году, стоит быть очень осторожным в вопросах денег. Рекомендуется начать откладывать финансовые средства, чтобы чувствовать себя независимым от партнера.