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Самые невезучие знаки в год Тигра-2022: что им сделать до нового года, чтобы сгладить негатив будущего

9:00:0812/4/2021,Анна Филатова
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Скорпион. Год начнется с судебного заседания. И неважно кем вы будете свидетелем или ответчиком, нервы вам процесс помотает.

Знаки зодиака, которым стоит задуматься над своей жизнью в 2022 году.
Знаки зодиака, которым стоит задуматься над своей жизнью в 2022 году. Фото: Рixabay.com

Уже месяц осталось до Нового года. Совсем скоро в свои владения вступит Тигр. Чего ждать от следующего года каждому знаку зодиака? Кому повезет, а кто останется у разбитого корыта.

Телец. Год для вас будет неоднозначным. С одной стороны, он будет гладить вас по шерсти, а с другой — против. Вы будете искать баланс между семьей и работой. И первая сфера вполне может уступить второй. В любви год будет совсем нестабильным: долгие отношения могут сойти на нет. Вы будете собираться в путешествие, однако туда так и не попадете.

Скорпион. Год начнется с судебного заседания. И неважно кем вы будете свидетелем или ответчиком, нервы вам процесс помотает. Постарайтесь наладить в 2022 году свое питание и записаться на плавание или пилатес. В 2022 году возможны судьбоносные встречи и кратковременные романы.

Козерог. В начале года вам будет казаться, что все против вас забыли: друзья перестанут приглашать вас к себе и вы станете заниматься самобичеванием и копанием в себе. Вам не стоит этого делать, возможно, у ваших друзей просто появилась семья или любимое хобби.

Водолей. Вы будто сбились с пути. Пересмотрите свою жизнь и поймите, чего вам все-таки не хватает. Может оказаться так, что ваше счастье и так уже рядом с вами. В 2022 году, стоит быть очень осторожным в вопросах денег. Рекомендуется начать откладывать финансовые средства, чтобы чувствовать себя независимым от партнера.

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