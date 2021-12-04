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Архистрогие запреты для верующих в Попразднство Введения во храм Пресвятой Богородицы 5 декабря: приметы праздника

5:30:1512/4/2021,София Мальцева
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На Руси проводили определенный ритуал, совершали пробный выезд на санках. Если в семье были молодожены, то они собирались в гостях, и угощались за общим столом.

В праздничный день обычно начинают кататься на санях. Фото: Pixabay.com

Введение Пресвятой Богородицы в храм Соломона ежегодно отмечается 4 декабря каждого года в Православной Церкви.

Праздник посвящен посещению Иерусалимского храма Пресвятой Богородицей. В этот храм люди отправлялись для особого паломничества, благодарения Богу и молитвы.
В храме было Святое Место, в которое разрешалось входить только священникам и помощникам священников для служения Богу, а в Святая Святых только Первосвященник мог входить раз в год, чтобы принести в жертву животное по еврейскому обычаю. Для православной церкви первосвященник – это Епископ, архиерей или Митрополит и Патриарх.

Таким образом, первосвященник Захарий привел маленькую Марию в Святая Святых, указав на ее необыкновенность и святость.

В праздничный день обычно начинают кататься на санях. На Руси проводили определенный ритуал, совершали пробный выезд на санках. Если в семье были молодожены, то они собирались в гостях, и угощались за общим столом. После чего молодых проводили на первое катание в санях. А также желали им счастья и благополучия.
День Ведения очень значим для женщин. Поскольку на праздник девушки просили Пресвятую Богородицу показать им место, где им суждено жить. Поэтому во сне они могли увидеть свое будущее жилье. В ночь на Введение девушки освящают воду в водоемах. Воду набирали в кувшины, разжигали костер, лили воду между огня и произносили заклинания, чтобы приворожить парней.

Запреты:

В этот день строго запрещено давать в долг, иначе деньги не вернутся. Также запрещено работать, сквернословить, ругаться и совершать остальные грехи.

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традицииисторияпраздникивход Пресвятой Богородицы во Храм
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