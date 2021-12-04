Могут ли наказать за громкие звуки во время секса по заявлению соседей, рассказал юрист

В России за громкие звуки, издаваемые при интимной близости, наказывать не будут, однако, соседи могут вызвать сотрудников полиции, если подозревают, что за стенкой происходит насилие. Об этом рассказала партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Екатерина Тягай в беседе с РИА Недвижимость.
Специалист предупредила, что в РФ в разных регионах есть свои понятия о нарушении тишины, в которых, как правило, за уровень шума, превышающий 55 децибел в течение дня и 45 децибел по ночам, может последовать наказание. К нарушениям могут отнести крики, свист, пение и другие раздражающие звуки.
По совам Тягай, звуки издаваемые во время интимной близости, не относятся к нарушениям и за них не следует административное наказание, но соседи могут обратится в полицию, если подозревают, что в квартире происходит насилие, угрожающее жизни и здоровью человека.
- Сотрудники полиции будут иметь право доступа в квартиру для проверки заявления соседей о совершающемся преступлении, в том числе, если жильцы не будут реагировать на просьбы открыть дверь, могут и взломать ее, - отметила Тягай
Обычно к моменту приезда полиции все шумы уже прекращаются, и с гражданами проводится беседа, в которой полицейские рекомендуют сдерживать свои эмоции.