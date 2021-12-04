Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизыДокументы Бердска
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
04.12
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Могут ли наказать за громкие звуки во время секса по заявлению соседей, рассказал юрист

4:29:0512/4/2021
0

Сотрудники полиции, прибывшие по сигналу соседей, могут проверить квартиру - не происходит ли там насилия. В разных регионах РФ свои критерии шума.

Соседи, раздраженные громкими звуками во время секса, могут вызвать полицию. Фото: PxHere

В России за громкие звуки, издаваемые при интимной близости, наказывать не будут, однако, соседи могут вызвать сотрудников полиции, если подозревают, что за стенкой происходит насилие. Об этом рассказала партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Екатерина Тягай в беседе с РИА Недвижимость.

Специалист предупредила, что в РФ в разных регионах есть свои понятия о нарушении тишины, в которых, как правило, за уровень шума, превышающий 55 децибел в течение дня и 45 децибел по ночам, может последовать наказание. К нарушениям могут отнести крики, свист, пение и другие раздражающие звуки.

По совам Тягай, звуки издаваемые во время интимной близости, не относятся к нарушениям и за них не следует административное наказание, но соседи могут обратится в полицию, если подозревают, что в квартире происходит насилие, угрожающее жизни и здоровью человека.

- Сотрудники полиции будут иметь право доступа в квартиру для проверки заявления соседей о совершающемся преступлении, в том числе, если жильцы не будут реагировать на просьбы открыть дверь, могут и взломать ее, - отметила Тягай

Обычно к моменту приезда полиции все шумы уже прекращаются, и с гражданами проводится беседа, в которой полицейские рекомендуют сдерживать свои эмоции.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
соседиинтимПолиция.громкие звуки
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

У вас есть такие соседи?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Международный день объятий – красивые слова и открытки для самых близких
4:15:51 12/4/2021
Международный день объятий – красивые слова и открытки для самых близких
После удара током в троллейбусе Новосибирска у 23-летней пострадавший начали отниматься ноги и заболело сердце
4:11:47 12/4/2021
После удара током в троллейбусе Новосибирска у 23-летней пострадавший начали отниматься ноги и заболело сердце
4 декабря – день святой великомученицы Варвары: как знатная красавица стала покровительницей горняков
4:00:43 12/4/2021
4 декабря – день святой великомученицы Варвары: как знатная красавица стала покровительницей горняков
Самолет с обледеневшим двигателем чудом избежал столкновения с горой. На борту, летевшем до Новосибирска, находилось 200 пассажиров
3:55:02 12/4/2021
Самолет с обледеневшим двигателем чудом избежал столкновения с горой. На борту, летевшем до Новосибирска, находилось 200 пассажиров
В ДТП с Lamborghini в Москве пострадавший таксист сломал зубы и руки. Появилось видео с места аварии
3:31:50 12/4/2021
В ДТП с Lamborghini в Москве пострадавший таксист сломал зубы и руки. Появилось видео с места аварии
Полное солнечное затмение в Стрельце 4 декабря 2021 отразится на каждом: космический толчок к новому началу
3:31:11 12/4/2021
Полное солнечное затмение в Стрельце 4 декабря 2021 отразится на каждом: космический толчок к новому началу
В Двунадесятый праздник Введения Пресвятой Богородицы во Храм 4 декабря верующие вспоминают, почему Деве Марии пришлось выйти замуж за своего родственника Иосифа
3:30:12 12/4/2021
В Двунадесятый праздник Введения Пресвятой Богородицы во Храм 4 декабря верующие вспоминают, почему Деве Марии пришлось выйти замуж за своего родственника Иосифа
Банковским работникам веселые стихи и открытки в Международный день банков 4 декабря
3:15:48 12/4/2021
Банковским работникам веселые стихи и открытки в Международный день банков 4 декабря
4 декабря – Введение во храм Пресвятой Богородицы: сколько дней длится Двунадесятый праздник и почему всю еду готовят накануне
3:15:43 12/4/2021
4 декабря – Введение во храм Пресвятой Богородицы: сколько дней длится Двунадесятый праздник и почему всю еду готовят накануне
В России бедных стало меньше: Росстат впервые посчитал их по новой "границе бедности"
3:14:01 12/4/2021
В России бедных стало меньше: Росстат впервые посчитал их по новой "границе бедности"