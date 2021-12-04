Первые кадры великолепного тотального солнечного затмения показывает NASA 4 декабря 2021

Солнечное затмение начинается 4 декабря 2021 года в 10:34 по московскому времени или в 14.34 по новосибирскому. На этот раз полностью погрузится во тьму часть Антарктиды - всего на две минуты, сообщили в НАСА. Субботнее затмение, когда Луна закрывает Солнце, - единственное в текущем году.
Но увидеть редкое явление смогут и в других частях южного полушария.
«Зрители в некоторых частях острова Святой Елены, Намибии, Лесото, Южной Африки, Южной Георгии и Сандвичевых островов, островов Крозе, Фолклендских островов, Чили, Новой Зеландии и Австралии увидят частичное солнечное затмение 4 декабря», - рассказали в космическом агентстве.
Полные солнечные затмения случаются примерно раз в три года. Следующее случится 8 апреля 2024 года. Его смогут наблюдать жители северного полушария - США и Канады.
Жителям Европы повезло меньше, в нынешнем столетии они не увидят полного солнечного затмения, говорят астрономы.
Трансляцию, предоставленную антарктической экспедицией JM Pasachoff, можно посмотреть прямо сейчас.