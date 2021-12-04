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Первые кадры великолепного тотального солнечного затмения показывает NASA 4 декабря 2021

7:20:2012/4/2021
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Субботнее затмение, когда Луна закрывает Солнце, - единственное в текущем году. Следующее случиться весной 2024 года.

затмение
Солнечное затмение 4 декабря будет полным. Фото: НАСА

Солнечное затмение начинается 4 декабря 2021 года в 10:34 по московскому времени или в 14.34 по новосибирскому. На этот раз полностью погрузится во тьму часть Антарктиды - всего на две минуты, сообщили в НАСА. Субботнее затмение, когда Луна закрывает Солнце, - единственное в текущем году.

Но увидеть редкое явление смогут и в других частях южного полушария.

«Зрители в некоторых частях острова Святой Елены, Намибии, Лесото, Южной Африки, Южной Георгии и Сандвичевых островов, островов Крозе, Фолклендских островов, Чили, Новой Зеландии и Австралии увидят частичное солнечное затмение 4 декабря», - рассказали в космическом агентстве.

Полные солнечные затмения случаются примерно раз в три  года. Следующее случится 8 апреля 2024 года. Его смогут наблюдать жители северного полушария - США и Канады.

Жителям Европы повезло меньше, в нынешнем столетии они не увидят полного солнечного затмения, говорят астрономы.

Трансляцию, предоставленную антарктической экспедицией JM Pasachoff, можно посмотреть прямо сейчас.

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солнечное затмениеастрономыNASA
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