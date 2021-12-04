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04.12
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Тигр-2022 обожает оранжевый цвет: какие яркие продукты включить в новогоднее меню 31декабря

8:00:1012/4/2021
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Тигр оценит использование натуральных продуктов на вашем праздничном столе.

Тигр любит естественные природные цвета. Фото: Pxfuel.com
Тигр любит естественные природные цвета. Фото: Pxfuel.com

Совсем скоро наступит 2022 год. На смену Быку придет Тигр — новый покровитель года. Чтобы завоевать его доверие и получить большую удачу, необходимо хорошо постараться, поскольку Тигр является крайне своенравным зверем. Он свободолюбив, целеустремлен и невероятно сильно любит все натуральное и природное. Такая планка может заставить хозяек задуматься о том, что лучше всего приготовить в новогоднюю ночь.

Тигр невероятно сильно любит оранжевый цвет. В этом раскрывается нарциссизм будущего покровителя года. Но это не отменяет того факта, что необходимо добавить как можно больше продуктов такого цвета. Например, морковь, тыкву, апельсины мандарины, болгарский перец, абрикосы, сыроежки и другие натуральные продукты.

Также не стоит отказываться и от мяса 31 декабря. Тигр это ценит, но стоит помнить, что специи и соусы лучше оставить в стороне или добавлять в минимальном объеме, чтобы сделать мясо более естественным. Конечно, Тигр не ждет, чтобы вы кушали его сырым, но стоит позаботиться о том, чтобы ваша игра была похожа на действительность.

В целом можно использовать все продукты, в которых нет искусственных добавок. Такие продукты могут носить практически все цвета, что встречаются в природе, кроме ядовитых и токсичных оттенков. Именно поэтому смело закупайтесь желтым, зеленым, голубым, синим. Такое условие не сможет испортить праздничный стол. Напротив, оно сделает его здоровее. А в 2022 году вас будет ждать настоящая удача.

Отметим, что Тигр просить натуральности не только на столе. В том числе речь идет и о макияже, маникюре, нарядах, прическах, украшениях дома. Избегайте всего ненастоящего, поскольку всегда можно найти натуральную альтернативу, которая будет положительно оценена Тигром. И помните, что праздник уже совсем близко.

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удачапраздники2022 год
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А какие продукты будете использовать вы, чтобы угодить Тигру?

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