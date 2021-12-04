Солнечное затмение и Новолуние: 4 декабря самый важный день 2021 года – как использовать силу дня

4 декабря в 10 часов 34 минуты по времени Москвы произойдет затмение Солнца. После этого дня коридор затмений, который открылся 19 ноября , будет закрыт. Такое же затмение теперь состоится через 20 лет. Именно поэтому энергетика данного события магическая, сильная и волшебная.
Период затмения — это время для всевозможных начинаний, но для того, чтобы в вашу жизнь впустить положительные события, прежде всего необходимо избавится от энергетики, которая уже отработана. К этому списку можно отнести: конфликты и ссоры, долги, мусор в доме, мысли, которые не дают покоя. В это время стоит полностью отчистится от лишнего, тогда в вашу жизнь смогут войти приятные события пропитанные положительной энергетикой.
4 декабря необходимо придерживаться нескольких правил, которые помогут вам изменить жизнь. Этот день программирует путь человека на ближайшие 18 лет. Для того, чтобы избежать неприятных событий и негатива со стороны окружающих стоит в этот день быть максимально внимательными.
Что обязательно необходимо сделать 4 декабря.
1. Проведите генеральную уборку и избавьтесь от ненужных вещей.
2. Переставьте мебель и освободите пространство для чистой энергетики.
3. Если у вас есть вредные привычки, то сегодня самое время с ними вступить в борьбу.
4. Начните питаться правильно, пересмотрите свой рацион.
5. Посвятите прогулке на свежем воздухе несколько часов.
6. Займитесь расслабляющими практиками.
7. Простите всех тех, кто вас обиде и вы попросите прощения у тех, кого обидели вы.
8. Не стоит в этот день общаться с токсичными людьми, несущими в себе негатив.